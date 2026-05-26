Vairuotojams Šiauliuose siūlo perplanuoti maršrutus – mieste uždarytas svarbus posūkis

Numatoma, kad nurodytu laikotarpiu bus uždarytas patekimas iš Birutės gatvės į V. Kudirkos gatvę Palangos gatvės kryptimi. Eismas bus organizuojamas apylanka, o vairuotojai nukreipiami pagal laikinai įrengtus kelio ženklus.
Darbų zonoje Birutės gatvėje ties sankryža su V. Kudirkos gatve bus susiaurintas pravažiavimas, nes uždaroma viena eismo juosta. Pasak organizatorių, eismo juostos uždarymas bus pažymėtas atitinkamais laikinais ženklais, todėl svarbu išlikti atidiems ir laikytis nurodymų vietoje.
Remonto metu taip pat primenama laikytis nustatytų greičio ribojimų ir saugaus atstumo, nes prie sankryžos gali formuotis spūstys, ypač piko metu. Laikini pakeitimai susiję su darbais, kurių metu įrengiama V. Kudirkos gatvės ir Birutės gatvės žiedinė sankryža.
Gyventojams ir miesto svečiams patariama sekti kelio ženklus, atsižvelgti į galimus kelionės trukmės pokyčius ir, jei įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Planuojama, kad po darbų laikotarpio eismo organizavimas bus atnaujintas į įprastą, o sankryžos sprendiniai turėtų pagerinti srautų pralaidumą.