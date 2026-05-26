AutoRadaras

Vairuotojams Šiauliuose siūlo perplanuoti maršrutus – mieste uždarytas svarbus posūkis

2026 m. gegužės 26 d. 09:27
Ieva Kazlauskaitė
Šiauliuose tęsiantis Birutės gatvės remonto darbams, nuo 2026 m. gegužės 22 d. iki birželio 26 d. bus taikomi laikini eismo pakeitimai ties sankryža su V. Kudirkos gatve. Savivaldybė informuoja, kad darbų laikotarpiu keisis įprasti važiavimo maršrutai, todėl vairuotojams rekomenduojama keliones planuoti iš anksto.
Daugiau nuotraukų (2)
Numatoma, kad nurodytu laikotarpiu bus uždarytas patekimas iš Birutės gatvės į V. Kudirkos gatvę Palangos gatvės kryptimi. Eismas bus organizuojamas apylanka, o vairuotojai nukreipiami pagal laikinai įrengtus kelio ženklus.
Darbų zonoje Birutės gatvėje ties sankryža su V. Kudirkos gatve bus susiaurintas pravažiavimas, nes uždaroma viena eismo juosta. Pasak organizatorių, eismo juostos uždarymas bus pažymėtas atitinkamais laikinais ženklais, todėl svarbu išlikti atidiems ir laikytis nurodymų vietoje.
Remonto metu taip pat primenama laikytis nustatytų greičio ribojimų ir saugaus atstumo, nes prie sankryžos gali formuotis spūstys, ypač piko metu. Laikini pakeitimai susiję su darbais, kurių metu įrengiama V. Kudirkos gatvės ir Birutės gatvės žiedinė sankryža.
Susiję straipsniai
Vairuotojų laukia vargai: šiame mieste eismas ir vėl bus paralyžiuotas

Vairuotojų laukia vargai: šiame mieste eismas ir vėl bus paralyžiuotas

Šie žvyrkeliai pagaliau sulauks asfalto: aiškėja, kuriuos kelius tvarkys jau šiemet

Šie žvyrkeliai pagaliau sulauks asfalto: aiškėja, kuriuos kelius tvarkys jau šiemet

Po dvejus metus trukusio remonto atidarė eismą tiltu: galės naudotis ir pėstieji, ir vairuotojai

Po dvejus metus trukusio remonto atidarė eismą tiltu: galės naudotis ir pėstieji, ir vairuotojai

Gyventojams ir miesto svečiams patariama sekti kelio ženklus, atsižvelgti į galimus kelionės trukmės pokyčius ir, jei įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Planuojama, kad po darbų laikotarpio eismo organizavimas bus atnaujintas į įprastą, o sankryžos sprendiniai turėtų pagerinti srautų pralaidumą.
Šiauliaiposūkisgatvių remontas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.