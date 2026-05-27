„Praneškit žmonėms – prie „Molo“ nukirsta troleibusų linija, stovi vietoje apie 10 troleibusų“, – trečiadienį apie 09.44 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
„Venkite K. Baršausko gatvės prie „Molo“, nes troleibuso laidai nutraukti. Kamščiai“, – pranešama ir „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Anot kauniečių, spūstis formuojasi ir Tunelio gatvėje. Įspėjama apie viešojo transporto atsilikimą nuo grafiko.
Susiję straipsniai
Kauniečiai užfiksavo ir galimą incidento kaltininką – sunkvežimio vairuotoją. Į įvykio vietą atvyko ir policija.