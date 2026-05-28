Siunčia skubią žinią vairuotojams – sukčiai nusitaikė į jus

„Via Lietuva“ akcentuoja, kad administruoti nusižengimus, susijusius su kelių naudotojo mokesčio nesumokėjimu, užfiksuotus stacionariąja pažeidimų fiksavimo įranga, pavesta Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA).
Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes „Via Lietuva“ jokių panašaus pobūdžio žinučių nesiunčia ir baudų neišieško. Apie žinutes prašome pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui.
Gavus SMS žinutę raginama:
atkreipti dėmesį į siuntėjo telefono numerį, kas yra konkretus siuntėjas, taip pat į siunčiamas nuorodas;
platindami melagingas žinutes sukčiai dažnai naudoja ne tik Lietuvos, bet užsienio šalių telefonų numerių kodus (pavyzdžiui, +63 ar +44 ir kt.). Paspaudę kenkėjiškas nuorodas klientai sužino esą jiems yra paskirta bauda, kurią raginama sumokėti;
dažnai sukčiai siekia sukelti skubos įspūdį – kuo greičiau sumokėti baudą, pavyzdžiui, per vieną dieną;
sukčių padirbtą interneto svetainę išduoda netikslus interneto adresas, gramatinės ir stilistikos klaidos, „keistas“ dizainas, iššokantys „pop-up“ langai, ne visų transporto priemonių kategorijų pasirinkimas (Lietuvoje apmokestinamos M2-M3, N1-N3 kategorijų transporto priemonės), ribotos apmokėjimo galimybės (paprastai tik kreditine kortele) ir t.t.;
„Via Lietuva“ nesiunčia jokių QR kodų, todėl jei pastebite svetainėje naudojamas „naujas“ technologijas, t. y. gavus QR kodą yra nukreipiama į „x“ interneto svetainę, jo patikrinimas vizualiai sudėtingesnis – likite budrūs, patikrinkite, ar tikrai esate oficialioje, tik Lietuvos e-vinjetėms platinti, skirtoje interneto svetainėje.
Jei paspaudėte nuorodą arba suvedėte duomenis, nedelsdami susisiekite su savo banku, pakeiskite interneto banko slaptažodžius, stebėkite banko sąskaitos operacijas. Jei pateikėte mokėjimo kortelės duomenis – užblokuokite kortelę.
Be to, atkreipiame dėmesį, kad prieš perkant e-vinjetę, būtina įsitikinti, kad perkate oficialioje, tik Lietuvos e-vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje https://www.keliumokestis.lt/.
Taip pat primename, kad e-vinječių kaina yra fiksuota, ją reglamentuoja įstatymai, todėl bet koks papildomas mokestis ar siūlomos nuolaidos negalimos ir yra signalas, kad perkate e-vinjetę nelegalioje interneto svetainėje.
E-vinjetes taip pat platina daugiau nei 70 kelių naudotojo mokesčio surinkimo paslaugas teikiantys platintojai. Pardavimo vietų sąrašas yra pateiktas https://www.keliumokestis.lt/ skyrelyje „Pardavimo vietos“.