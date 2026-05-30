Kaune susidūrė trys automobiliai: eismas Skuodo kalnu laikinai apribotas

„Baisi avarija Skuodo g., jei yra galimybė aplenkit.“ – dalijasi skaitytojas.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu paaiškėjo, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 12.51 val. Pirminiais duomenimis, susidūrė trys transporto priemonės – du „Volkswagen“ ir vienas „Audi“ automobilis.
Per eismo įvykį apgadintos transporto priemonės, viena vairuotoja išvežta į gydymo įstaigą. Pirminiais duomenimis, rimtų sužalojimų ji nepatyrė.
Įvykio vietoje dirba pareigūnai. Eismas Skuodo kalnu Žemųjų Šančių kryptimi laikinai apribotas.