Atvykti automobiliu prie vienos gražiausių šalies vietų – jau tikra prabanga

Pirmoji automobilio stovėjimo valanda šioje vietoje kainuos 2,50 euro, o kiekviena paskesnė – 3,50 euro. Skirtingai nei anksčiau, šie tarifai bus taikomi ištisus metus, nepriklausomai nuo sezono, kasdien nuo 8 iki 20 valandos.
Šiuos pokyčius anksčiau patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybė.
Iki šiol automobilių statymas aikštelėje buvo apmokestinimas priklausomai nuo sezono: nuo gegužės iki rugsėjo vidurio valanda kainavo 2,5, o kitu metų laiku – 1 eurą.
Prie naujojo „Ferrari“ elektromobilio vairo – gerai žinomas veidas: išbandė popiežius Leonas XIV
Šiemet įsigalioja vadinamasis „užmaršumo mokestis“ – 41 euras. Jį savininkai, neatsiskaitę už automobilio statymą, galės susimokėti vietoje per 72 valandas nuo transporto priemonės užfiksavimo momento.
Prie Olando kepurės esančioje aikštelėje taip pat pradedama bandyti automatinė transporto priemonių fiksavimo kamerų sistema. Šiuo metu kontrolę dar vykdo darbuotojai, kurie pažeidimus nustato vietoje, tačiau ateityje pranešimai ant automobilių nebebus paliekami. Nesumokėto stovėjimo atvejai bus registruojami kameromis, o pažeidimų administravimas vyks automatiškai.
Susiję straipsniai
Elektromobilių savininkams stovėjimas ir toliau išliks nemokamas. Vis dėlto nuo rugpjūčio 1 dienos bus reikalingas galiojantis elektroninis leidimas.
Jį nemokamai galima gauti savitarnos sistemoje, leidimo nereikės vairuotojams, kurie jį jau yra gavę Klaipėdoje – ši dokumentas galios ir Klaipėdos rajono mokamose stovėjimo zonose.