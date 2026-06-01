AutoRadaras

Policija paskelbė, kur ir ką tikrins visą birželio mėnesį: štai kam teks daugiau dėmesio

2026 m. birželio 1 d. 10:40
Policija skelbia birželio reidų datas – dėmesys bus skiriamas ir valstybinės, ir vietinės reikšmės keliams. Ypač bus tikrinami judriausių transporto priemonių – dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų ir motociklų vairuotojai.
Daugiau nuotraukų (6)
Šį mėnesį vyks ir dvi Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuotos priemonės, kurias surengs daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos.
Birželio 1–3 dienomis pareigūnai vykdys važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas ir šviesoforų signalų paisymo kontrolę.
Birželio 1–7 dienomis – dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuota priemonė. Analogiška priemonė, skirta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojų elgesiui kelyje kontroliuoti ir jų saugumui užtikrinti vykdyta ir praėjusių metų gegužę.

Paskelbė „Aro“ operacijos Šalčininkuose vaizdo įrašą: efektingi momentai ir ką surado

Birželio 8–10 dienomis policija vykdys privalomų saugos priemonių (saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų) naudojimo kontrolę. Taip pat vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, kontrolę – ar nesinaudojama mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos.
Kiek vėliau, birželio 11–13 d., pareigūnai vykdys dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolę. Bus tikrinama, ar naudojamos techniškai tvarkingos transporto priemonės – turi baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos – gale, oranžinius šviesą atspindinčius elementus – iš abiejų šonų, tvarkingus stabdžius ir garso signalą, ar vairuotojai bei keleiviai naudoja saugos šalmus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Taip pat bus tikrinama, ar elektrine mikrojudumo priemone nevežami keleiviai, ar nepilnamečiai pagal amžių vairuoja atitinkamą transporto priemonę ir pan.
Susiję straipsniai
Siunčia skubią žinią vairuotojams – sukčiai nusitaikė į jus

Siunčia skubią žinią vairuotojams – sukčiai nusitaikė į jus

Tilto uždarymas šiame mieste gali kainuoti gyvybes: tarnybos ruošiasi blogiausiam

Tilto uždarymas šiame mieste gali kainuoti gyvybes: tarnybos ruošiasi blogiausiam

Kaune susidūrė trys automobiliai: eismas Skuodo kalnu laikinai apribotas

Kaune susidūrė trys automobiliai: eismas Skuodo kalnu laikinai apribotas

Birželio 15–21 dienomis policija tikrins vairuotojų blaivumą, apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Ši patikra irgi bus Europos kelių policijos tinklo ROADPOL priemonė.
Birželio 19 d., penktadienį, – specialioji 24 valandų priemonė.
Galiausiai, birželio 24–27 d. – transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
Policijareidasbirželis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.