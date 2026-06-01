Policija paskelbė, kur ir ką tikrins visą birželio mėnesį: štai kam teks daugiau dėmesio

Šį mėnesį vyks ir dvi Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuotos priemonės, kurias surengs daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos.
Birželio 1–3 dienomis pareigūnai vykdys važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas ir šviesoforų signalų paisymo kontrolę.
Birželio 1–7 dienomis – dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuota priemonė. Analogiška priemonė, skirta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojų elgesiui kelyje kontroliuoti ir jų saugumui užtikrinti vykdyta ir praėjusių metų gegužę.
Paskelbė „Aro“ operacijos Šalčininkuose vaizdo įrašą: efektingi momentai ir ką surado
Birželio 8–10 dienomis policija vykdys privalomų saugos priemonių (saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų) naudojimo kontrolę. Taip pat vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, kontrolę – ar nesinaudojama mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos.
Kiek vėliau, birželio 11–13 d., pareigūnai vykdys dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolę. Bus tikrinama, ar naudojamos techniškai tvarkingos transporto priemonės – turi baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos – gale, oranžinius šviesą atspindinčius elementus – iš abiejų šonų, tvarkingus stabdžius ir garso signalą, ar vairuotojai bei keleiviai naudoja saugos šalmus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Taip pat bus tikrinama, ar elektrine mikrojudumo priemone nevežami keleiviai, ar nepilnamečiai pagal amžių vairuoja atitinkamą transporto priemonę ir pan.
Susiję straipsniai
Birželio 15–21 dienomis policija tikrins vairuotojų blaivumą, apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Ši patikra irgi bus Europos kelių policijos tinklo ROADPOL priemonė.
Birželio 19 d., penktadienį, – specialioji 24 valandų priemonė.
Galiausiai, birželio 24–27 d. – transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.