Užfiksavo šimtus KET pažeidimų: policijos akiratyje – ir alkoholio padauginę dviratininkai

Praėjusią savaitę nustatytas vienas neblaivus vairuotojas – 2026–05–30 apie 18.49 val. Klaipėdoje, Bangų g., sustabdytam 1991 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,50 prom. neblaivumas. Dar 6 pareigūnų patikrinti vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės.
Atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
2026–05–25 apie 16.21 val. Kretingoje, Padvarių k., 1972 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,47 prom., o 2026–05–29 apie 14.48 val. Kretingoje, Savanorių g., 1954 m. gimusiam dviračio vairuotojui – 0,56 prom. neblaivumas.
Taip pat užfiksuota, kad 70 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų, 20 neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 19 vairuotojų ir vienas keleivis nesegėjo saugos diržų. 59 el. mikrojudumo priemonių vairuotojai atsakomybės sulauks, nes važiuodami nedėvėjo saugos šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 305, kitomis priemonėmis – dar 44 leistino greičio viršijimo atvejai.
