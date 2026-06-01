Užfiksavo šimtus KET pažeidimų: policijos akiratyje – ir alkoholio padauginę dviratininkai

2026 m. birželio 1 d. 14:27
2026 m. gegužės 25–31 d. Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai per vykdytas priemones didžiausią dėmesį skyrė vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją ir elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolei. Per savaitę iš viso užfiksuota 518 įvairių KET pažeidimų, tarp jų – vienas neblaivus vairuotojas, 70 nepraleidusių pėsčiųjų ir 59 el. mikrojudumo priemonių vairuotojai, kurie važiavo nedėvėdami saugos šalmų.
Praėjusią savaitę nustatytas vienas neblaivus vairuotojas – 2026–05–30 apie 18.49 val. Klaipėdoje, Bangų g., sustabdytam 1991 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,50 prom. neblaivumas. Dar 6 pareigūnų patikrinti vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės.
Atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
2026–05–25 apie 16.21 val. Kretingoje, Padvarių k., 1972 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,47 prom., o 2026–05–29 apie 14.48 val. Kretingoje, Savanorių g., 1954 m. gimusiam dviračio vairuotojui – 0,56 prom. neblaivumas.
Taip pat užfiksuota, kad 70 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų, 20 neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 19 vairuotojų ir vienas keleivis nesegėjo saugos diržų. 59 el. mikrojudumo priemonių vairuotojai atsakomybės sulauks, nes važiuodami nedėvėjo saugos šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 305, kitomis priemonėmis – dar 44 leistino greičio viršijimo atvejai.
