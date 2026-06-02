Dėl darbų judrioje Vilniaus gatvėje bus ribojamas eismas: pokyčiai tęsis beveik iki rugpjūčio

Pasak „Vilniaus vandenų“ generalinio direktoriaus Sauliaus Savicko, šis infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektas yra būtinas augančiam nuotekų kiekiui mieste patikimai tvarkyti ir infrastruktūros atsparumui didinti.
„Šiuo projektu siekiame išspręsti du iššūkius: pritaikyti nuotekų infrastruktūrą nuolat augančio miesto poreikiams ir didinti jos atsparumą besikeičiančiam klimatui.
Pastaraisiais metais fiksuojame vis daugiau momentų, kai per keliolika minučių iškrenta paros kritulių norma, o mes turime operatyviai pasirūpinti, kad mišriuose nuotekų tinkluose surinkti krituliai būtų transportuoti į Vilniaus nuotekų valyklą. Padidinus Baravyko g. esančios centrinės miesto nuotekų siurblinės pajėgumus, ji galės patikimai aptarnauti didžiąją miesto dalį“, – sako S. Savickas.
Siekdami kuo mažiau trikdyti miesto gyventojų kasdienybę ir judėjimą viena judriausių T. Narbuto gatvių, „Vilniaus vandenys“ didžiąją dalį darbų planuoja atlikti vasaros laikotarpiu, kai eismas sostinės gatvėse yra mažesnis nei įprastai.
Vykdant statybos darbus nuo birželio 1 d. iki liepos 20 d. bus taikomi laikini eismo ribojimai T. Narbuto gatvėje ties Laisvės prospekto sankryža – bus uždaroma pirma (dešinė kraštinė) eismo juosta ties išsukimu į Laisvės prospektą link Viršuliškių.
Tuo tarpu atkarpoje nuo Paribio g. iki Laisvės pr. sankryžos, vykdant kasimo darbus, etapais bus uždaroma pirma eismo juosta. Laikini eismo ribojimai bus taikomi nuo birželio 1 d. iki šių metų pabaigos. Šiuo laikotarpiu bus uždaromas ir šaligatvis, o pėstieji ir dviratininkai bus nukreipiami į priešingą gatvės pusę per artimiausias pėsčiųjų perėjas bei virš Narbuto gatvės esantį viaduką. Statybos darbų metu bus sudarytos galimybės privažiuoti prie darbų zonoje esančių gyvenamųjų namų, biurų, prekybos centrų ir kt.
