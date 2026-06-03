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Streikas paralyžiavo Portugaliją: atšaukta šimtai skrydžių, stojo traukiniai ir metro

2026 m. birželio 3 d. 14:22
Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžiavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį, birželio 3 d., buvo atšaukta šimtai skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos, praneša agentūra „Reuters“.
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Tai yra antras visuotinis streikas per šešis mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupymo politiką 2013 m.
Centro dešinės mažumos vyriausybė reforma siekia paskatinti produktyvumą ir ekonomikos augimą. Tikėtina, kad įstatymas bus priimtas padedant kraštutinių dešiniųjų partijai „Chega“. Pataisos paveikia daugiau kaip 100 Darbo kodekso straipsnių. Derybos su profsąjungomis žlugo.
Didžiausios profesinių sąjungų konfederacijos CGTP vadovas Tiago Oliveira naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad reforma pablogins sąlygas darbuotojams. Ji esą įtvirtins nesaugias darbo sąlygas, dereguliuos darbo laiką, palengvins atleidimą iš darbo bei apribos streiko teises ir tėvų apsaugą.
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Valstybinė geležinkelio bendrovė CP dėl streikuojančių darbuotojų nutraukė tolimojo susisiekimo ir daugumos regioninių traukinių eismą. Sostinėje Lisabonoje nekursavo metro. Streikuojant mokytojams, visoje šalyje nedirbo mokyklos. Ligoninės dėl slaugos personalo streiko atidėjo daugumą operacijų ir priėmimų. Portugalijos oro bendrovė TAP paskelbė, kad įvyks tik 79 jos skrydžiai iš daugiau kaip 300.
„Šis darbo paketas yra didelė grėsmė ne tik jaunų darbuotojų ateičiai, bet ir mūsų dabarčiai“, – sakė 30-metis banko darbuotojas Rodrigo Azevedo.
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