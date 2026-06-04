Svarbi žinia vairuotojams: kurorte keičiasi ne tik parkavimo tvarka, bet ir kainos

Sezoninis apmokestinimas kasmet taikomas siekiant suvaldyti didelius transporto srautus Kuršių nerijoje ir užtikrinti tvarką populiariausiose kurorto vietose. Vairuotojams patariama iš anksto pasitikrinti, kuriai zonai priskirta konkreti aikštelė, nes nuo to priklauso ir tarifas, ir mokėjimo laikas.
Šiemet žalioji zona papildyta naujomis vietomis Nidos gyvenvietės teritorijoje. Jai priskirtos aikštelės Purvynės gatvėje, privažiuojamasis kelias prie Kuršių gatvės 2 aikštelės, taip pat Pamario gatvės 55 teritorija prie buvusios Vasaros estrados.
Žaliajai zonai toliau priklauso ir skaldos dangos aikštelė Vėtrungių gatvėje, taip pat ilgalaikio stovėjimo aikštelės Taikos gatvėje 39 ir 41. Savivaldybė pabrėžia, kad ši zona išlieka pigiausiu pasirinkimu, ypač planuojantiems palikti automobilį ilgesniam laikui.
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Žaliojoje zonoje įvestas valandinis tarifas: motociklams ir lengviesiems automobiliams taikomas 1 euras už valandą, o paros tarifas siekia 6 eurus. Kemperiams nustatytas 10 eurų paros tarifas, o autobusams, keleiviniams mikroautobusams ir krovininiams automobiliams – 15 eurų už vieną parą.