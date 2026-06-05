Magistralėse A1 ir A2 – dar didesni iššūkiai vairuotojams: kas tiksliai keisis

Nuo birželio 8 d. (pirmadienio) prasidės dešinės kelio pusės paprastojo remonto darbai magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 230,4 iki 234,966 km (Klaipėdos kryptimi). Šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atliks rangovas AB „Kelių priežiūra“, o juos užbaigti planuojama iki lapkričio mėn.
Be to, nuo birželio 8 d. (pirmadienio) Klaipėdos prieigose taip pat prasidės intensyvaus eismo (čia per parą pravažiuoja daugiau kaip 25 tūkst. transporto priemonių) magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 305,636 iki 306,13 km abiejų kelio pusių paprastojo remonto darbai. Juos vykdys rangovas „YIT Lietuva“, o darbų pabaiga taip pat numatoma lapkričio mėn. Nuo gegužės 19 d. darbai jau vyksta magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruože nuo 300,005 iki 300,866 km dešinėje kelio pusėje. Darbus baigti planuojama lapkričio mėn.
Šiuo metu remonto darbai jau vykdomi ir kituose automagistralių ruožuose: A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda kelyje nuo 89,42 iki 94,34 km (dešinėje pusėje), kur darbus planuojama užbaigti iki spalio mėn., ir A2 Vilnius–Panevėžys kelyje nuo 45,200 iki 49,177 km (dešinėje pusėje), kur darbų pabaiga numatyta lapkričio mėn.
Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų transporto priemonių judėjimą darbų metu, eismas organizuojamas pagal „3+1“ schemą – kiekviena kryptimi bus išlaikytos po dvi eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas.
„Via Lietuva“ primena, kad šiemet visoje Lietuvoje vykdomi plataus masto automagistralių ir magistralinių kelių tvarkymo darbai. 2026 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų: apie 100 km jų bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis – 2027 m. Darbai apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet ir tiltų bei viadukų remontą.
Didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinėms transporto arterijoms – magistralėms Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) ir Vilnius–Panevėžys (A2), kur planuojama sutvarkyti daugiau nei 120 km kelių ir 24 inžinerinius statinius.
Remonto poreikį lėmė ilgalaikis finansavimo trūkumas ir nepalankios žiemos sąlygos, dėl kurių smarkiai pablogėjo kelių dangos būklė – padaugėjo duobių, įtrūkimų ir kitų defektų. Siekiant užtikrinti eismo saugumą ir išvengti dar didesnių pažeidimų, nuspręsta imtis intensyvių atnaujinimo darbų. Paprastasis remontas leis pašalinti paviršiaus defektus ir prailginti kelių tarnavimo laiką iš esmės nekeičiant visos kelio konstrukcijos.
Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, įvertinti galimus eismo ribojimus ir numatyti ilgesnę kelionės trukmę. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti alternatyvius maršrutus, nes darbai gali sukelti papildomų nepatogumų. Šie infrastruktūros projektai yra būtini siekiant užtikrinti kokybiškus, ilgaamžius ir saugius pagrindinius šalies kelius bei patogesnes keliones ateityje.
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