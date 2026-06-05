Vairuotojams bus lengviau – baigė tvarkyti dalį Trakų gatvės Vilniuje

Be to, suremontuota gatvė pritaikyta saugiau judėti pėstiesiems ir žmonėms su negalia, įrengta moderni lietaus surinkimo sistema, kuri, tikimasi, užtikrins patogesnį judėjimą šaligatviais bei sumažins rūsių užliejimo liūčių metu riziką.
„Antrojo Trakų gatvės kapitalinio remonto etapo metu beveik 230 metrų atkarpoje nuo Pranciškonų iki Kėdainių gatvės tęsiami analogiški darbai, kurių pabaiga numatyta 2026 m. ketvirtajame ketvirtyje. Šioje atkarpoje pėstieji gali judėti laisvai, tačiau ribojamas automobilių eismas, apribotas patekimas į kiemus automobiliu ir, kaip ir pirmajame etape, lieka pakeista 89 maršruto autobuso trasa“, – teigiama pranešime.
Per pirmąjį Trakų gatvės rekonstrukcijos etapą „Grinda“ ir „Vilniaus vandenys“ bendrai investavo daugiau nei 697 tūkst. eurų. Bendrovės rekonstravo 316 metrų vandentiekio tinklų, 89 metrų nuotekų tinklų, įrengė 340 metrų naujų paviršinių nuotekų tinklų, sutvarkė 120 metrų važiuojamosios dalies grindinio ir 240 metrų šaligatvių.
Susiję straipsniai
Trečiasis – baigiamasis – Trakų gatvės rekonstrukcijos etapas apims likusią gatvės atkarpą nuo Kėdainių iki Pylimo gatvės ir bus įgyvendinamas po antrojo etapo pabaigos.