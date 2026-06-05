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Vairuotojams bus lengviau – baigė tvarkyti dalį Trakų gatvės Vilniuje

2026 m. birželio 5 d. 13:04
Bendrovės „Grinda“ ir „Vilniaus vandenys“ praneša, apie baigtą pirmąjį kapitalinio remonto etapą sostinės istorinėje Trakų gatvėje. Darbų metu suremontuota gatvės atkarpa nuo Vokiečių iki Pranciškonų gatvių, atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengta paviršinių nuotekų sistema ir rekonstruotas grindinys, išplėsti šaligatviai.
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Be to, suremontuota gatvė pritaikyta saugiau judėti pėstiesiems ir žmonėms su negalia, įrengta moderni lietaus surinkimo sistema, kuri, tikimasi, užtikrins patogesnį judėjimą šaligatviais bei sumažins rūsių užliejimo liūčių metu riziką.
„Antrojo Trakų gatvės kapitalinio remonto etapo metu beveik 230 metrų atkarpoje nuo Pranciškonų iki Kėdainių gatvės tęsiami analogiški darbai, kurių pabaiga numatyta 2026 m. ketvirtajame ketvirtyje. Šioje atkarpoje pėstieji gali judėti laisvai, tačiau ribojamas automobilių eismas, apribotas patekimas į kiemus automobiliu ir, kaip ir pirmajame etape, lieka pakeista 89 maršruto autobuso trasa“, – teigiama pranešime.
Per pirmąjį Trakų gatvės rekonstrukcijos etapą „Grinda“ ir „Vilniaus vandenys“ bendrai investavo daugiau nei 697 tūkst. eurų. Bendrovės rekonstravo 316 metrų vandentiekio tinklų, 89 metrų nuotekų tinklų, įrengė 340 metrų naujų paviršinių nuotekų tinklų, sutvarkė 120 metrų važiuojamosios dalies grindinio ir 240 metrų šaligatvių.
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Grindagatvių remontasTrakų gatvė

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