Per savaitgalį Klaipėdos policija sučiupo 12 girtų vairuotojų

Birželio 5 d. apie 17 val. 50 min. Palangoje, Paliepgirių kel., sustabdytam 1979 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 1,09 prom., apie 17 val. Klaipėdos r., Mickų kaime, 1972 m. gimusiam automobilio „Nissan“ vairuotojui – 0,47 prom. girtumas.
Birželio 6 d. apie 1 val. 01 min. Klaipėdoje, Pilies g., sustabdytam 2000 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 0,47 prom., apie 11 val. 09 min. Neringos sav., Nidoje, sustabdytam 1969 m. gimusiam automobilio „Dacia“ vairuotojui – 0,61 prom. girtumas.
Birželio 7 d. apie 10 val. 52 min. Klaipėdos r., kelyje Klaipėda–Liepoja, patikrintam 1995 m. gimusiam automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom., apie 12 val. tame pačiame kelyje sustabdytam 1975 m. gimusiam, teisės vairuoti neturinčiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui – 1,59 prom., apie 12 val. 39 min. ten pat patikrintam 1982 m. gimusiam automobilio „Dacia“ vairuotojui – 0,44 prom., apie 14 val. 44 min. Palangoje, Šventosios g., 1973 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,83 prom., apie 11 val. 17 min. Klaipėdos r., kelyje Klaipėda–Liepoja, 1985 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,48 prom., o apie 9 val. 10 min. Palangoje, kelyje Palanga–Lazdininkai, sustabdytam 1990 m. gimusiam „Volvo“ vairuotojui – 0,51 prom. girtumas.
Šilalės r. – dramatiškos girto jaunuolio gaudynės: susigrūmė ir su pareigūnais
Dar du girtus vairuotojus savaitgalį nustatė Lietuvos policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai. O dar 18 patikrintų vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.
Vienas girtas vairuotojas buvo nustatytas birželio 4 d. apie 23 val. 15 min. Klaipėdoje, Vingio g., – 1964 m. gimusiam automobilį „Honda“ vairavusiam vyrui nustatytas 0,69 prom. girtumas.
Per visą praėjusią savaitę, birželio 1–7 d., Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai iš viso užfiksavo 1 242 įvairius KET pažeidimus. 10 patikrintų vairuotojų neturėjo teisės vairuoti, 18 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 30 – nepaisė šviesoforų signalų reikalavimų, 8 vairuotojai ir 4 keleiviai nesegėjo saugos diržų.
20 elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų atsakomybės sulauks už tai, kad važiuodami nedėvėjo jiems privalomų saugos šalmų.
Susiję straipsniai
Atsakomybės neišvengs ir vienas alkoholio padauginęs dviratininkas – birželio 1 d. apie 15 val. Klaipėdos r., Klemiškės I kaime, 1988 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,90 prom. girtumas.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 1 093, kitomis priemonėmis – dar 35 leistino greičio viršijimo atvejai.
girti vairuotojaiKlaipėdasavaitgalis
Rodyti daugiau žymių