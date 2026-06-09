AutoRadaras

Gyventojai pakraupę: dėl autobusų butuose skilinėja sienos Savivaldybė tik skėsčioja rankomis (1)

2026 m. birželio 9 d. 22:10
Vaida Jutkonė
Klaipėdos Tiltų gatvėje, netoli Senamiesčio autobusų stotelės, gyvenantys klaipėdiečiai kreipėsi į miesto savivaldybę dėl skilinėjančių sienų.
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Gyventojų teigimu, minėtoje gatvėje ties 16, 18, 19 namais važiuojant sunkiasvoriams autobusams ir jų ratams atsitrenkus į po žiemos įdubusius šioje gatvėje esančius kanalizacijos šulinių dangčius bei lietaus nuotekų groteles, jie, būdami namuose, kasdien jaučia didelę vibraciją ir bildesį.
Gyventojai suskaičiavo, kad ties minėtais namais yra 8 nuotekų grotelės. Klaipėdiečiai norėtų, kad grotelės būtų iškeltos, o akmeninis grindinys – sutvarkytas. Gyventojai sako, kad problema kyla dėl to, jog grotelės remiasi į giliau esančias vamzdynų gelžbetonines trasas, kurios jungiasi su namais ir autobusams užvažiavus ant įdubusių grotelių kyla tokia vibracija, jog namuose skilinėja naujai sutvarkytos sienos.
Reaguodama į gyventojų skundus Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigia, kad šiemet Tiltų gatvės grindinys jau buvo tvarkytas po žiemos. Anot jos, problema žinoma, tačiau greitų sprendimų nebus.
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„Miesto tvarkymo skyrius šiais metais, įvertinęs po žiemos laikotarpio atsiradusius dangos defektus, atliko lokalius akmens grindinio dangos remonto darbus. Savivaldybei žinoma apie dėl transporto eismo kylančias vibracijas bei triukšmą, todėl šioje gatvėje nustatytas maksimalus leistinas 30, o ant tilto – 20 kilometrų per valandą“, – komentuoja I. Kubilienė.
Situacija turėtų gerėti po kapitalinio Tiltų gatvės remonto, tačiau kada jis vyks – tai pat neaišku.
„Šiuo metu Tiltų gatvės kapitalinio remonto projektavimo darbai dar nėra pradėti, tačiau savivaldybė planuoja šiais metais inicijuoti pasirengimo procesus ir pradėti rengti Tiltų gatvės kapitalinio remonto projektą“, – sako I. Kubilienė.
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