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BMW skrydis baigėsi akistata su pareigūnais: jaunas vairuotojas lėkė lyg lenktynių trasoje

2026 m. birželio 10 d. 14:54
Gytis Pankūnas
Klaipėdos policijos pareigūnai antradienį užfiksavo du greičio viršijimo atvejus.
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Kaip teigiama Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai, apie 15 val. Klaipėdos rajone, magistriniame kelyje A13 Klaipėda–Liepoja, tarnybiniais motociklais patruliavę pareigūnai užfiksavo automobilį „Skoda Superb“, kuris važiavo 154 km/h greičiu, kai leistinas toje vietoje yra 90 km/h.
Tos pačios dienos vakare, apie 19.44 val., tame pačiame kelyje, nežymėtu automobiliu patruliavę pareigūnai užfiksavo automobilį BMW, kuris skriejo 208 km/h greičiu, kai leistinas – 90 km/h.
„Skoda Superb“ vairuotojui (gim. 1987 m.) ir BMW vairavusiam vyrui (gim. 2002 m.) surašyti administracinio nusižengimo protokolai.
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