BMW skrydis baigėsi akistata su pareigūnais: jaunas vairuotojas lėkė lyg lenktynių trasoje

Kaip teigiama Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai, apie 15 val. Klaipėdos rajone, magistriniame kelyje A13 Klaipėda–Liepoja, tarnybiniais motociklais patruliavę pareigūnai užfiksavo automobilį „Skoda Superb“, kuris važiavo 154 km/h greičiu, kai leistinas toje vietoje yra 90 km/h.
Tos pačios dienos vakare, apie 19.44 val., tame pačiame kelyje, nežymėtu automobiliu patruliavę pareigūnai užfiksavo automobilį BMW, kuris skriejo 208 km/h greičiu, kai leistinas – 90 km/h.
„Skoda Superb“ vairuotojui (gim. 1987 m.) ir BMW vairavusiam vyrui (gim. 2002 m.) surašyti administracinio nusižengimo protokolai.