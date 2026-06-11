Įspėja vilniečius: stiprus lietus gali užtvindyti miesto gatves

„Dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikimai. Kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia „Judu“.
Ketvirtadienio, birželio 11-osios, dieną Lietuvoje prognozuojamas gūsingas vėjas, lydimas stipraus lietaus ir perkūnijos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad smarkios audros gali sulaukti Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskritys.
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„Dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindymų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ nurodo tarnyba.
Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, nepalikti daiktų atviros vietose lauke, o būnant lauke – nestovėti po medžiais, vengti atvirų vietų. Taip pat raginama nepalikti automobilių prie aukštų medžių.
Ketvirtadienio rytą apie prognozuojamą stichiją gyventojai taip pat buvo informuoti specialiaisiais pranešimais.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Lietuvoje prognozuojamos stiprios liūtys su perkūnija, taip pat gūsingas vėjas.
Daug kur, daugiausia Rytų Lietuvoje, taip pat galima kruša.
Pasak sinoptikų, dieną vyraus besikeičiančios krypties vėjas, jo gūsiai daug kur sieks 15–20 m/s, o vietomis sustiprės iki 23 m/s.
Aukščiausia temperatūra sieks 14–19, Rytų Lietuvoje – 20–25 laipsnius šilumos.