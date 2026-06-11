Laiko neviršijo, bet gavo baudą
Sūnų į mokyklą atvežusi vilnietė Jurgita kaip ir kas rytą paliko automobilį ir nuskubėjo mažametį palydėti į pamokas. Kaip moteris pasakoja, prie mokyklos yra ženklas, rodantis, kad automobilį nemokamai galima statyti 15 minučių. Tačiau tiek laiko jai net neprireikė. Greitu žingsniu berniuką palydėjo į klasę ir parkulniavo prie palikto automobilio.
Tačiau prie jo jau darbavosi Vilniaus savivaldybės įmonės JUDU darbuotojas, palikęs pranešimą, kad jai teks susimokėti 96 Eur.
„Noriu dirbti“. Ar tikrai Lietuvoje viešasis transportas senas ir niekam netinkamas?
„Aš jam aiškinau, kad aš palikau automobilį vos 5 minutėms, bet jis atrėžė, kad man reikia kartotis KET ir paliko lapelį“, – pasakoja Jurgita.
Jai JUDU darbuotojas nueidamas tepasakė, kad ji privalėjo palikti laikroduką ar ant lapelio parašyti, kada ji paliko stovėti automobilį, ir tik tada eiti savo keliais.
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Kiek tokių zonų yra Vilniuje?
Dainius Jasiukėnas, JUDU Kokybės ir aptarnavimo skyriaus vadovas primena, kad riboto stovėjimo vietose stovėjimas yra nemokamas, tačiau atvykimo laiko žymėjimas už automobilio stiklo, matomoje vietoje, paliekant stovėjimo laikroduką ar paprasčiausią ranka užrašytą raštelį su stovėjimo pradžios laiku, yra privalomas visose tokio tipo stovėjimo vietose.
„To reikalauja ir KET. Tokios riboto stovėjimo vietos yra įrengtos prie gydymo, valstybinių ugdymo įstaigų – iš viso Vilniaus mieste jų yra apie 800“, – dėsto D. Jasiukėnas.
Baudžia ir susimokėjusius
Socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi, kad riboto stovėjimo vietose jie už automobilio statymą susimoka, tačiau vis tiek gauna baudą.
JUDU atstovo pasiteiravus, ar visais atvejais yra iškart skiriama bauda, D. Jasiukėnas aiškina, kad jei atvykimo laikas nėra pažymėtas, patikrą vykdantis specialistas negali nustatyti stovėjimo trukmės, tokiais atvejais yra fiksuojamas galimas pažeidimas.
Išimtis taikoma tik tuo atveju, kai automobiliai yra pažymėti skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“. Tą nurodo ir KET 149 punktas.
„Patikros specialistai kasdien susiduria su panašiais atvejais, tačiau neturi teisės nustatytų pažeidimų ignoruoti ar nefiksuoti.
Patikrų procesas turi būti vienodas ir pagrįstas aiškiomis taisyklėmis, kad būtų užtikrintas jų nuoseklus taikymas visiems eismo dalyviams. Norime pabrėžti, kad JUDU tik fiksuoja galimus pažeidimus ir tolimesniam nagrinėjimui perduoda informaciją Vilniaus miesto viešosios tvarkos skyriui“, – tvirtina D. Jasiukėnas.
Anot jo, tokių atvejų skaičius, kai riboto stovėjimo vietose nepaliekamas nei specialus laikrodukas, nei raštelis su nurodytomis stovėjimo valandomis arba stovėjimo laikas buvo pasibaigęs, 2025 m. sudarė mažiau nei trečdalį visų fiksuojamų KET pažeidimų.
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