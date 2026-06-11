Pradeda tvarkyti vieną svarbiausių šalies transporto koridorių: atnaujins iš esmės

„Žmonėms nėra svarbu, kiek kilometrų kelio rekonstruojama ar kiek techninių sprendimų bus įgyvendinta. Žmonėms svarbu, kad kiekviena jų kelionė būtų saugi, patogi ir neužtruktų ilgiau nei reikia. Todėl nuosekliai modernizuojame „Via Baltica“ – vieną svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono transporto koridorių. Rudenį baigti darbai iki Lenkijos sienos, o dabar tvarkome likusias atkarpas. Šios investicijos reiškia geresnes ir saugesnes keliones tiek vietos gyventojams, tiek tūkstančiams žmonių ir verslų, vykstančių per Lietuvą“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Šiuo projektu siekiame iš esmės atnaujinti vieną svarbiausių šalies transporto arterijų – ne tik pagerinti eismo saugumą ir pralaidumą, bet ir užtikrinti patogesnį susisiekimą tiek vietos gyventojams, tiek tranzitiniam transportui. Įgyvendinami sprendimai leis atsisakyti nesaugių įvažiavimų, efektyviau valdyti transporto srautus ir sukurti modernią, ilgalaikiam naudojimui pritaikytą kelių infrastruktūrą. Vairuotojai šiame ruože galės važiuoti didesniu greičiu, todėl kelionės tikslą pasieks greičiau“, – sako „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Rekonstrukcijos metu kelias išliks keturių eismo juostų, tačiau bus iš esmės pertvarkyta jo struktūra ir aplinkinė infrastruktūra. Užbaigus darbus, šiame magistralės ruože bus galima važiuoti iki 130 km/val. greičiu, kai šiuo metu dėl esamos infrastruktūros ribojimų leidžiamas greitis siekia 90 km/val.
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Iš viso numatyta įrengti ir rekonstruoti daugiau kaip 10 km jungiamųjų kelių tinklą, kuriuo bus organizuojamas vietinis eismas. Taip pat bus įrengtos šešios žiedinės sankryžos ir skirtingų lygių sankirta su maždaug 153 metrų ilgio viaduku.
Viadukas, projektuojamas ties 19,61 km A5 kelyje, yra vienas svarbiausių projekto elementų. Šioje vietoje bus įrengiama skirtingų lygių sankirta su jungiamaisiais keliais ir žiedinėmis sankryžomis aplink. Tai yra vienas pagrindinių viso projekto mazgų, užtikrinsiantis saugų ir efektyvų transporto srautų paskirstymą.
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Siekiant padidinti saugumą, bus panaikinti tiesioginiai įvažiavimai į magistralę, apsisukimai bei autobusų stotelės, kurios bus perkeltos į saugesnes vietas.
Papildomai bus įrengiama apie 2 km ilgio triukšmo užtvarų, apie 9,2 km lietaus nuotekų tinklų bei rekonstruojama apie 1,4 km melioracijos sistemų. Taip pat numatytas esamų inžinerinių tinklų – elektros, ryšių, dujų ir nuotekų – perkėlimas ir integravimas į naują infrastruktūrą. Be to, projekte numatyti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai.
Įgyvendinant projektą siekiama padidinti eismo saugumą ir pašalinti konfliktinius taškus, atsisakant tiesioginių įvažiavimų į magistralinį kelią. Tikimasi, kad baigus projektą sumažės eismo įvykių skaičius, kelionės laikas ir transporto eksploatacinės sąnaudos, o susisiekimas tarp gyvenviečių ir pramonės teritorijų taps efektyvesnis.
Statybos darbai bus vykdomi kombinuotu būdu – derinant rekonstrukciją, naują statybą ir griovimą. Paruošiamųjų darbų metu bus ženklinamos trasos, įrengiami laikini keliai, nuimamas augalinis sluoksnis bei identifikuojamos ir apsaugomos esamos komunikacijos. Kelio konstrukcija projektuojama ne trumpesniam nei 20 metų eksploatacijos laikotarpiui, naudojant modernius sprendinius, įskaitant perdirbtas medžiagas, tokias kaip frezuotas asfaltas ir pakartotinai naudojama skalda.
Didelis dėmesys skiriamas vandens valdymui – bus įrengta kompleksinė drenažo, griovių ir lietaus nuotekų sistema, užtikrinsianti efektyvų paviršinio vandens surinkimą ir nukreipimą. Aplinkosaugos sprendiniai taip pat yra svarbi projekto dalis: planuojama pasodinti apie 400 medžių ir 1700 krūmų, įrengti želdinius sankryžose bei pakelėse, o triukšmo mažinimui bus statomos specialios sienutės.
Projektas išsiskiria savo sudėtingumu – darbai bus vykdomi eksploatuojamo kelio zonoje, tankiai išvystytoje inžinerinėje aplinkoje, esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms, tokioms kaip silpni gruntai ir aukštas gruntinio vandens lygis. Be to, reikšmingas iššūkis bus eismo organizavimas statybų metu. Apie konkrečius eismo organizavimo sprendimus ir ribojimus bus pranešta prieš darbų pradžią, kai rangovas, įvertinęs situaciją ir darbų apimtį, parengs detalius eismo organizavimo sprendinius.
Užbaigus projektą, A5 kelias taps modernia, saugia ir efektyvia tranzito arterija be tiesioginių įvažiavimų. Vietinis eismas bus nukreiptas į jungiamųjų kelių tinklą, sumažės avaringumas, triukšmo poveikis ir transporto sąnaudos, o susisiekimas regione taps patogesnis ir patikimesnis.
Projektą įgyvendins rangovas „Kauno tiltai“, projektą planuojama baigti iki 2027-ųjų lapkričio. Sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 29 mln. eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu).
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