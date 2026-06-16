AutoRadaras

Nuo šiandien – eismo ribojimai judrioje Vilniaus gatvėje: keičiasi ir maksimalus greitis

2026 m. birželio 16 d. 13:20
Birželio 16 d. nuo 9 val. Savanorių prospekte, važiuojant Geležinio Vilko g. link, įvedami laikini eismo ribojimai, praneša miesto tvarkymo bendrovė „Grinda“.
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Maždaug 200 metrų ilgio atkarpoje ties Savanorių pr. 180–187C pastatais transporto priemonių greitis bus ribojamas iki 40 km/val.
Šioje vietoje vykdant paviršinių nuotekų tinklo statybos darbus, dėl netikslių dujotiekio duomenų buvo paliestas dujotiekis. Dujų nuotėkio nėra, pavojaus gyventojams nekyla.
Siekiant tęsti darbus, būtini papildomi dujotiekio remonto darbai.
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