Nuo šiandien – eismo ribojimai judrioje Vilniaus gatvėje: keičiasi ir maksimalus greitis

Maždaug 200 metrų ilgio atkarpoje ties Savanorių pr. 180–187C pastatais transporto priemonių greitis bus ribojamas iki 40 km/val.
Šioje vietoje vykdant paviršinių nuotekų tinklo statybos darbus, dėl netikslių dujotiekio duomenų buvo paliestas dujotiekis. Dujų nuotėkio nėra, pavojaus gyventojams nekyla.
Siekiant tęsti darbus, būtini papildomi dujotiekio remonto darbai.
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Darbų zoną vairuotojai galės apvažiuoti pirma eismo juosta.
„Grinda“ atsiprašo už laikinus nepatogumus ir deda visas pastangas, kad darbai būtų atlikti kuo greičiau.
eismo ribojimasSavanorių prospektasGrinda
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