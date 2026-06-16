Vilniaus vairuotojams – perspėjimas: dėl avarijos stringa eismas judrioje gatvėje

„Dėl susidariusių spūsčių vėluoja 10 maršruto troleibusai bei 5G ir 114 maršrutų autobusai. Viešojo transporto vėlavimai gali siekti apie 40 minučių.
Kviečiame keliones planuoti su papildomu laiko rezervu ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus“, – praneša JUDU drauge atsiprašydama už laikinus nepatogumus.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad birželio 16 d. apie 14 val. 55 min. Vilniaus policijai paskambinusi moteris pasakojo, kad į jos vairuojamą troleibusą ant Valakampių tilto atsitrenkė automobilis „Mercedes-Benz“.
Pasak troleibuso vairuotojos, prie lengvojo automobilio vairo sedėjęs vyras greitai persėdo į šalia sustojusį visureigį ir išvažiavo. Po kiek laiko vairuotojas buvo grįžęs, bet paskui vėl dingo.
Apie eismo vykį plačiau skaitykite čia.
JUDU švieslentėje matyti, kad antradienį, 17:36 val., sostinėje nusidriekė net 21 transporto spūstis.