Žinutė apie KET pažeidimus kainavo brangiai – neteko nemažos sumos

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, pirmadienį į Palangos policininkus kreipėsi vyras (gim. 1992 m.), kuris nurodė, kad gavęs SMS žinutę apie neva paskirtą baudą už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimą, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš įmonės sąskaitos apgaulės būdu pasisavinta 3,7 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Policija taip pat pranešė, kad pirmadienį į pareigūnus kreipęsis vyras (gim. 1990 m.) nurodė paspaudęs atsiųstą nuorodą, po to pastebėjo, jog iš jo banko sąskaitos apgaulės būdu buvo pasisavinta 1956,18 euro.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.