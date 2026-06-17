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Kratos – visoje Lietuvoje: panašu, kad „Jozita“ prisidirbo kaip reikiant Rado ir didelę sumą grynaisiais (2)

2026 m. birželio 17 d. 13:41
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingos UAB „Jozita“ degalinių tinklo finansinės apskaitos tvarkymo bei neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 2 d.  ir 220 str. 2 d.
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Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, 2026 m. birželio 16 d. visoje Lietuvoje veikiančiose UAB „Jozita“ degalinėse ir kituose su tyrimu susijusiuose objektuose buvo atliktos kratos. Iš viso vienu metu buvo atliekamos net 32 kratos, kurių metu rasta ir paimta apie 100 tūkst. eurų galimai neapskaitytų grynųjų pinigų. Dalis jų buvo laikoma vokeliuose. Taip pat paimti kompiuteriai, vaizdo įrašai bei kiti tyrimui reikšmingi dokumentai.
Operacijoje dalyvavo 88 policijos pareigūnai iš įvairių Lietuvos apskričių, 30 Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų bei 2 Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai.
Atliekant procesinius veiksmus surinkta duomenų apie galimus mokesčių slėpimus. Įtarimai šiuo metu pareikšti 3 įtariamiesiems, kuriems po apklausų paskirtos kardomosios priemonės - rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. 

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Ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė.
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Jozitakratosapgaulinga apskaita
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