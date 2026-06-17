AutoRadaras

Per sunkvežimio avariją Vokietijoje ant greitkelio išsiliejo 600 litrų dyzelino

2026 m. birželio 17 d. 12:53
Viljama Sudikienė (DPA)
Trečiadienį policija pranešė, kad greitkelyje Vidurio Vokietijoje iš sunkvežimio išsiliejo šimtai litrų dyzelino, kai vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės šlapiame kelyje.
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Antradienio vakarą 52 metų vairuotojas važiavo per greitai, atsižvelgiant į sąlygas. Jo sunkvežimis rėžėsi į skiriamąjį atitvarą greitkelyje A4 netoli Bad Hersfeldo miesto, smūgis pramušė degalų baką, kuriame buvo apie 600 litrų dyzelino.
Policija pranešė, kad degalai išsiliejo ant kelio, o lietus ir pravažiuojančios mašinos pavertė maždaug 100 metrų ilgio greitkelio ruožą pavojingai slidžiu.
Pareigūnai laikinai uždarė A4 magistralę tarp Fridevaldo ir Bad Hersfeldo ir nukreipė eismą. Per avariją niekas nenukentėjo. Žala vertinama daugiau nei 100 tūkst. eurų.
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Ugniagesiai išpylė iš apgadinto sunkvežimio likusius degalus ir apdorojo kelio dangą sugeriamąja medžiaga. Dyzelinas pateko į netoliese esančias drenažo sistemas, todėl gelbėjimo tarnybos pastatė apsaugines užtvaras gretimuose upeliuose, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo.
Valymo darbai, kuriuose dalyvavo gatvių šlavimo mašinos ir specializuotos transporto priemonės, truko kelias valandas. Trečiadienio rytą greitkelis buvo atidarytas.
Vokietijaavarijadegalai
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