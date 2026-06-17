Apie incidentą policijai pranešta 8.39 val. Atvykusiems pareigūnams 1968 metais gimęs sunkvežimio vairuotojas paaiškino, kad neįvertino transporto priemonės svorio.
Dėl to jis užvažiavo ant žiede įrengtos minkštos dangos, kurioje transporto priemonė įklimpo.
Įvykio metu apgadinti sankryžos borteliai ir žalioji danga. Dėl įstrigusio sunkvežimio buvo sutrikdytas eismas, susidarė spūstys, o vietos gyventojai reiškė nepasitenkinimą susidariusia situacija.
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Policijos pareigūnai vairuotojui surašė administracinio nusižengimo protokolą.
Po pietų vilkikas dar nebuvo pajudėjęs iš vietos.
Incidentas sukėlė diskusijų ir tarp aplinkinių gyventojų. Dalis jų socialiniuose tinkluose kritikavo miesto infrastruktūros sprendimus, teigdami, kad susiaurintos gatvės ir sudėtingesnės sankryžos apsunkina sunkiasvorio transporto judėjimą mieste.
„Situacija tik parodo koks geras sprendimas yra šis žiedas“, – teigė vienas komentatorius.
„Sakau ir sakysiu kelius turi projektuoti tik visas kategorijas turintis ir pradirbę mažiausiai 5 metus su CE kategorijom, o dabar nuo nuo triračio nušokę projektuoja, už tai taip ir yra. Ir koks ten kelias absurdas“, – rašė kitas.
„Esu matęs, kad maži žiedai turi pervažiavimus tiesiai“, – pridūrė dar vienas.