Sostinės Santariškių rajone vairuotojų lauks iššūkis: eismą sujauks sraigtasparnis

„Svarbi informacija vairuotojams ir keleiviams! Birželio 19 d., 14.30–15 val. Santariškių žiede numatytas sraigtasparnio nusileidimas.
Dėl nusileidimo bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje – sraigtasparnio leidimosi metu šviesoforuose degs raudonas signalas“, – skelbiama „JUDU“ feisbuko paskyroje.
Įmonė vairuotojus kviečia būti atidžiuss bei laikytis eismo reguliavimo, o nusileidimo metu pataria rinktis alternatyvius maršrutus.
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„Dėl laikinų eismo ribojimų galimi viešojo transporto vėlavimai. Ačiū už supratingumą!“, – skelbia „JUDU“.
Tai jau nebe pirmas kartas šiais metais, kai Santariškių žiede leidžiasi sraigtaspanis.
Viešasis transportassraigtarparnisSantariškės
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