AutoRadaras

Prie vandens telkinių suskubę kauniečiai strigo eismo spūstyje

2026 m. birželio 20 d. 13:59
Saulėtą šeštadienį vairuotojai informuoja apie eismo spūstis vykstant link Vaišvydavos.
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„Gal žinote kas nutikę? Rokelių pervaža iš visų pusių nepravažuojama, sustojęs eismas visai“, – šeštadienį naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ teiravosi skaitytojas.
„Linkėjimai Panemunė, Rokai“, – 13.01 val. „Kas vyksta Kaune“ rašė spūsties nuotrauka pasidalijusi kaunietė.
Jai grupėje antrino kita vairuotoja, informavusi, kad Rokelių gatvėje važiuojant link Vaišvydavos stojo eismas.

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„Ieškokit alternatyvių kelių į Vaišvydavą“, – rašė grupės narė.
Apie eismo sutrikimus Rokelių gatvėje praneša ir navigacijos programa „Waze“. 13.15 val. duomenimis, šioje vietoje susidarė kiek daugiau nei kilometrą siekianti eismo spūstis. 13.35 val. spūstis gali būti ir didesnė, mat eismas strigo ir Marijampolės plente, raudonuoja ir Pušynėlio gatvė prie Vaišvydavos karjero.
Vairuotojai grupėje suskubo teirautis, kas nutiko, tačiau panašu, kad daugelis kauniečių vasarišką popietę tiesiog skuba prie vandens telkinių.
„Visi važiuoja išsimaudyti Vaišvydavos karjiere“, – komentaruose pastebėjo viena grupės narė.
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„Kaip ten priekis? Prie „Viados“ išvis stovim“, – teiravosi kita vairuotoja. „Jeigu važiuojat į Vaišvydavą, geriau važiuokit pro Rokus. Ten ratas didesnis, bet iš kitos pusės pravažiuojama“, – informavo įrašo autorė.
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