Klaipėdos apskrities policijos reidai: sučiupo 16 girtų vairuotojų

Birželio 15 d. apie 7 val. 41 min. Klaipėdoje, Minijos g. ir Nendrių g. sankryžoje, sustabdytam 1966 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,90 prom., ten pat apie 7 val. 43 min. automobilio „Opel“ vairuotojui gimusiam 1962 m. – 0,66 prom., apie 9 val. 40 min. Klaipėdos r., Kalotės kaime, sustabdytam 1981 m. gimusiam „Mercedes-Benz“ vairuotojui – 0,49 prom. girtumas.
Birželio 16 d. apie 7 val. 41 min. Klaipėdoje, Minijos g., 1989 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 0,60 prom., tą pačią dieną apie 17 val. 58 min. Klaipėdos r., krašto kelyje Gargždai–Kretinga, 1969 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui – 1,36 prom. girtumas.
Birželio 17 d. apie 22 val. 43 min. Palangoje, rajoniniame kelyje Palanga–Lazdininkai, 1999 m. gimusiam automobilio „Škoda“ vairuotojui nustatytas 0,47 prom. girtumas.
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Birželio 18 d. apie 8 val. 55 min. Palangoje, magistraliniame kelyje Šiauliai–Palanga, 1974 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,55 prom., apie 12 val. 39 min. Klaipėdos r., Stragnų II kaime, sustabdytam 1959 m. gimusiam automobilio „Opel“ vairuotojui – 0,53 prom. girtumas.
Birželio 19 d. apie 9 val. 43 min. Klaipėdos r., krašto kelyje Klaipėda–Kretinga, 1981 m. gimusiam „Ford S-MAX“ vairuotojui nustatytas 0,88 prom. girtumas.
Birželio 20 d. apie 18 val. 03 min. Plungės r., rajoniniame kelyje Salantai–Plateliai–Alsėdžiai, 1988 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui nustatytas 1,20 prom., tą pačią dieną apie 18 val. 06 min. Plungės r., tame pačiame rajoniniame, 2003 m. gimusiam „Mercedes Benz“ pradedančiajam vairuotojui – 0,39 prom., apie 21 val. 44 min. Palangoje, magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, 1990 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui – 1,17 prom., apie 0 val. 17 min. Plungėje, Birutės g., sustabdytam 1988 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui – 0,83 prom. girtumas.
Birželio 21 d. apie 15 val. 34 min. Palangoje, rajoniniame kelyje Darbėnai–Šventoji, 2001 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,49 prom., apie 21 val. 41 min. Klaipėdos r., krašto kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, sustabdytam 1996 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui – 0,58 prom., o apie 14 val. 36 min. Palangoje, Elijos g., patikrintam 2005 m. gimusiam „VW Golf“ vairuotojui – 2,40 prom. girtumas.
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