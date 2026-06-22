Nuo šiandien – eismo ribojimai pagrindinėje šalies automagistralėje

Kaip nurodo bendrovė, pirmadienį nuo ryto bus montuojamos pirmojo tarpatramio sijos. Šių darbų metu eismas magistralėje nesikeis ir vyks įprasta tvarka.
Pirmieji eismo ribojimai numatomi birželio 22 d. vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Skelbiama, kad šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda–Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas–Klaipėda.
Eismo ribojimai gali būti tęsiami ir antradienį ryte, jeigu antrojo tarpatramio sijų montavimo darbų nepavyktų baigti tą patį vakarą. Užbaigus šiuos darbus, eismą numatoma atkurti įprasta tvarka.
Susiję straipsniai
Trečiadienį, birželio 24 d., jokių eismo ribojimų šiame kelyje neplanuojama. Tačiau ketvirtadienį, birželio 25 d., laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Kaunas–Klaipėda, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptimi Klaipėda–Kaunas. Tą dieną bus montuojamos trečiojo tarpatramio sijos.
„Via Lietuvos“ teigimu, užbaigus trečiojo tarpatramio montavimą bus pradėti ketvirtojo tarpatramio sijų montavimo darbai. Tačiau šiame darbų etape automagistralėje papildomų eismo ribojimų nebus.