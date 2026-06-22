Populiarioje pajūrio vietoje – problemos: poilsiautojus trikdo ne tik ženkliai padidėjusios kainos

Nuo birželio 1-osios automobilių stovėjimas aikštelėje prie kelio Olando Kepurės kraštovaizdžio draustinio vakarinėje pusėje pabrango daugiau nei dvigubai. Pirmoji stovėjimo valanda dabar kainuoja 2,5, kiekviena kita – 3,5 euro. Taigi už dviejų valandų automobilio stovėjimą tenka sumokėti 6 eurus, o už tris valandas – jau 9,5 euro.
Nesumokėjus rinkliavos iš karto, tai galima padaryti per 72 valandas, tačiau mokestis išauga iki 41 euro.
Nepaisant padidėjusių įkainių, Olando Kepurė išlieka viena populiariausių pajūrio vietų. Klaipėdos keleivinio transporto laikinoji direktorė Alina Mikalauskė sako, kad vertinti kainų didinimo poveikį kol kas dar anksti.
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„Praėjo tik kiek daugiau nei dvi savaitės nuo naujų tarifų įsigaliojimo. Be to, pirmąją birželio pusę vyravę vėsesni ir mažiau vasariški orai lėmė mažesnius lankytojų srautus visame pajūrio ruože, todėl objektyvioms išvadoms reikėtų ilgesnio stebėjimo laikotarpio“, – teigė A. Mikalauskė.
Statistika rodo, kad mokėjimų už parkavimą sumažėjo nedaug. Pernai birželio 1–17 dienomis 2025 buvo fiksuotas 2841 apmokėjimas, o tuo pačiu laikotarpiu šiemet – 2505, arba maždaug 12 proc. mažiau.
Transporto srautų stebėjimo kameros nuo birželio 1 iki 16 dienos užfiksavo 4527 į Olando Kepurės aikštelę įvažiavusius automobilius.
Skundžiasi ryšio problemomis
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Prie Olando Kepurės apsilankiusi klaipėdietė naujienų portalui ve.lt pasakojo, kad susidūrė su problemomis: atsiskaityti už stovėjimą ne visada pavyksta sklandžiai, parkomatas kartais neveikia arba būna užimtas, o mobiliosios programėlės ne visuomet veikia dėl silpno ryšio ir GPS trikdžių.
Pasak A. Mikalauskės, pajūrio teritorijose iš tiesų gali pasitaikyti mobiliojo ryšio kokybės svyravimų, kurie turi įtakos atsiskaitymui programėlėmis.
„Siekiant užtikrinti kuo sklandesnį sistemos veikimą, parkavimo infrastruktūra yra nuolat stebima ir prižiūrima, tačiau techninių trikdžių visiškai išvengti ne visada pavyksta“, – sakė ji.
Klaipėdos keleivinio transporto duomenimis, pastaruoju metu pranešimų apie konkretaus Olando Kepurės parkomato gedimus nebuvo gauta.
„Kaip ir bet kuri techninė įranga, parkomatai gali susidurti su laikinais veikimo sutrikimais dėl aplinkos sąlygų ar kitų techninių priežasčių. Gavus informaciją apie gedimą, specialistai operatyviai reaguoja ir vyksta į vietą pašalinti nesklandumų“, – teigė laikinoji direktorė.
Anot jos, dėl Olando Kepurės parkavimo zonos sulaukiama vos kelių skundų per dieną. Dažniausiai jie susiję su atsiskaitymo tvarka, kvitų spausdinimu ar techniniais sistemos veikimo klausimais.
Keičiasi ir leidimų sistema
Nuo rugpjūčio 1 dienos įsigalios nauja leidimų sistema. Bus galima gauti nemokamą ekologinį leidimą, suteikiantį teisę elektromobilius nemokamai statyti mokamose stovėjimo vietose.
Taip pat bus išduodami nemokami elektroniniai leidimai asmenims su negalia, turintiems automobilio statymo kortelę.
Primenama, kad kitose pajūrio zonos aikštelėse taikomi mažesni įkainiai. Kai kuriose jų už stovėjimą mokama po 1 eurą už valandą, kitose – po 60 centų. Nesumokėjus rinkliavos laiku, mokestis taip pat didėja.
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