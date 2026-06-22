Savaitės lakstūnas Kauno apskrityje: gyvenvietėje važiavo 85 km/val. greičiau, nei leidžiama

Savaitės lakstūnas užfiksuotas birželio 15 d. apie 9 val. Kauno r., Ramučių kaime, kuomet automobilis „Audi“, vairuojamas vyro (gim. 1997 m.), ten, kur maksimalus greitis siekia 30 km/val., skriejo 115 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno rajone ir Jonavos rajone patikrino virš 6,5 tūkst. transporto priemonių.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 30 girtų vairuotojų, 34 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 162 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.