Apsvaigusių vairuotojų elgesys stulbina: dešimtims gresia baudžiamoji atsakomybė

Iš 165 neblaivių vairuotojų 31 (19 proc.) buvo nustatytas daugiau negu 1,51 promilės neblaivumas, už tokį nusižengimą asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė.
Daugiausia neblaivių vairuotojų išaiškinta Klaipėdos (30), Kauno (24), Telšių (18), Marijampolės (16) apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų prižiūrimose teritorijose.
Kilus įtarimų dėl apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, patikrinti 23 vairuotojai. Pirminiais duomenimis, nė vienas iš įtarimų nepasitvirtino.
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Birželio 19-ąją, penktadienį, vykdyta specialioji 24 valandų priemonė, per kurią išaiškinta 12 neblaivių vairuotojų, patikrinta per 12 700 transporto priemonių.
Išaiškintos nusikalstamos veikos ir migrantų gabenimas
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Per savaitę policijos pareigūnai, vykdydami vairuotojų blaivumo patikrinimus, išaiškino ir 3 nusikalstamas veikas: narkotinių medžiagų turėjimas, nelegalių migrantų vežimas.
Birželio 16-osios popietę Anykščių rajono Šeimyniškių kaime, patikrinus automobilį „Volvo“, aptiktos galbūt narkotinės medžiagos (kristalai). Birželio 21-osios vakare Rokiškyje, automobilio „Mitsubishi Colt“ daiktadėžėje buvo rasta augalinės kilmės galbūt narkotinė ar psichotropinė medžiaga, susukta į suktinę. 33 metų vairuotojas paaiškino, kad tai narkotinė medžiaga, priklausanti jam, be tikslo platinti. Asmuo buvo sulaikytas ir pristatytas į policijos areštinę.
Birželio 19 d. vakare Zarasų rajone, Smėlynės kaimo teritorijoje, magistraliniame kelyje A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, patikrinti sustabdytas „Citroën“ markės automobilis. Jį vairavęs 52 metų Rumunijos pilietis buvo blaivus, bet automobilyje – 14 migrantų (Eritrėjos, Sudano ir Irako piliečiai). Asmenys perduoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams.
Per Rasas ir Jonines – sustiprinta kontrolė
Netrukus tūkstančiai žmonių išvyksta iš miestų į sodybas, kurortus, prie vandens telkinių. Dėl padidėjusių transporto srautų Lietuvos policija visoje šalyje stiprina eismo kontrolę ir perspėja – laisvė švęsti neturi nusinešti žmonių gyvybių.
Sustiprinti vairuotojų blaivumo bei apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai bus vykdomi ir birželio 24–27 dienomis.
Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs: vairuotojų blaivumui; apsvaigimui nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų; greičio viršijimui; pavojingam ir chuliganiškam vairavimui; lenkimui draudžiamose vietose; važiavimui per sankryžas ir geležinkelio pervažas; šviesoforų signalų nepaisymui; saugos diržų naudojimui; mobiliojo ryšio priemonių naudojimui vairuojant; dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų elgesiui.
Policijaneblaivūs vairuotojaibaudžiamoji atsakomybė
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