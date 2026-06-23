Kauno apskrities vyriausiojo komisariato atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė portalui Lrytas sako, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 15.12 val. Du automobiliai susidūrė ties Ilgakiemio kaimu.
Vienas jų „Mercedes-Benz“, kitas – „Ford“. Abu vairuotojai buvo blaivūs, įvykio metu jie nenukentėjo.
„Vienas automobilis nuvažiavo į griovį, o kitas pavirto ant šono“, – nurodo O. Vaitkevičienė.
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Kelio ruože nuo Garliavos iki Ilgakiemio susiformavo nemažos spūstys. Įvykio vietoje vis dar darbuojasi policijos pareigūnai, jie reguliuoja eismą.
Avarija įvyko kelyje, kuriame įrengta vidutinio greičio zona, šioje atkarpoje maksimalus leistinas greitis – 70 km/val.