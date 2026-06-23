AutoRadaras

Itin judriame kelyje – kaktomuša: vienas automobilis griovyje, kitas – ant šono Susidarė didelė spūstis

2026 m. birželio 23 d. 16:55
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose vairuotojai praneša, kad judriame Prienai-Kaunas kelyje formuojasi spūstis. Aiškėja, kad besiformuojančią eismo grūstį lėmė avarija. Ties Ilgakiemio kaimu susidūrė du automobiliai – vienas nulėkė į griovį, o kitas nuvirto ant šono.
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Kauno apskrities vyriausiojo komisariato atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė portalui Lrytas sako, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 15.12 val. Du automobiliai susidūrė ties Ilgakiemio kaimu. 
Vienas jų „Mercedes-Benz“, kitas – „Ford“. Abu vairuotojai buvo blaivūs, įvykio metu jie nenukentėjo.
„Vienas automobilis nuvažiavo į griovį, o kitas pavirto ant šono“, – nurodo O. Vaitkevičienė.
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avarijaKauno policija

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