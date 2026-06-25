Įspėja iš anksto: Vilniuje bus eismo ribojimų, viešasis transportas kursuos dažniau

Nuo birželio 26 d. 0 val. iki liepos 5 d. 6 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Kalnų parke nuo įvažiuojamojo kelio iš T. Kosciuškos g. pusės.
Nuo birželio 29 d. 10 val. iki liepos 5 d. 3 val. bus draudžiamas transporto priemonių (išskyrus viešąjį transportą) eismas Arsenalo ir T. Kosciuškos gatvėse.
Nuo liepos 1 d. 8 val. iki liepos 6 d. 0 val. bus draudžiamas transporto priemonių (išskyrus gyventojų ir renginio dalyvių transportą) eismas kelyje tarp V. Gerulaičio ir Ozo gatvių šalia pastatų Ozo g. 8 ir 14.
Automobilis – lyg iš filmo: štai taip gatvėmis rieda „raggare“ paverstas antikvarinis „Chevrolet Impala“
Nuo liepos 2 d. 20 val. iki liepos 3 d. 19 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas Gynėjų gatvėje.
Liepos 3 d. nuo 13 iki 18.30 val. bus draudžiamas transporto priemonių ir viešojo transporto eismas Gynėjų g. dalyje nuo Gedimino pr. iki A. Tumėno gatvės, A. Goštauto g. dalyje nuo J. Jasinskio g. iki posūkio į Geležinio Vilko gatvę, Gedimino pr. dalyje nuo A. Goštauto iki J. Tumo-Vaižganto g. ir A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo Gedimino pr. iki Vytauto gatvės.
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Nurodytu laiku transporto priemonėms (išskyrus viešąjį transportą) taip pat bus draudžiama įvažiuoti į Gedimino pr., o 16–18.30 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekte.
Liepos 3 d. 16–23 val. bus draudžiamas transporto priemonių ir viešojo transporto eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės ir Žygimantų gatvėse (išskyrus viešąjį transportą Žygimantų gatvėje).
Nuo liepos 3 d. 8 val. iki liepos 7 d. 7 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Vingio parke nuo įvažiuojamojo kelio iš Geležinio Vilko gatvės iki Vingio parko estrados.
Nuo liepos 6 d. 14 val. iki liepos 7 d. 7 val. įvedamas vienpusis eismas Eigulių, Birutės, Giraitės ir Elektrinės gatvėse.
Viešasis transportas
Renginio metu numatomi viešojo transporto pakitimai. Šventės dalyvių patogumui, kai kurių maršrutų autobusai kursuos dažniau, taip pat bus galima keliauti specialiai renginiui skirtais maršrutais.
Birželio 29–liepos 4 d. keisis 4 ir 20 troleibusų maršrutų trasos. Troleibusai nevažiuos T. Kosciuškos g. ir bus nukreipti per Šeimyniškių gatvę.
Liepos 3 d. dėl eismo ribojimų A. Goštauto gatvėje keisis 56, 89 ir 123 autobusų maršrutai. Taip pat keisis viešojo transporto eismas per Karaliaus Mindaugo tiltą – 33 ir 89 maršrutų autobusai bus nukreipti per Šeimyniškių gatvę.
Tądien Kalnų parke taip pat vyks Dainų dienos repeticija, kurios pabaiga numatoma apie 1.30 val. nakties. Patogesniam susisiekimui bus didinamas naktinių maršrutų reisų skaičius, dažniau kursuos N1, N2 ir N4 maršrutų autobusai.
Liepos 4 d. dažniau kursuos 7 maršruto autobusai ir 2, 3, 4, 7, 16 ir 17 maršrutų troleibusai. Po koncerto Kalnų parke bus organizuojami specialūs viešojo transporto maršrutai, taip pat kursuos naktiniai autobusai.
Liepos 5 d. dėl koncerto „Arena Vilnius“ ir repeticijos Vingio parke dažniau kursuos 1G, 5G, 7, 24 ir 53 maršrutų autobusai bei 4, 7, 12 ir 16 maršrutų troleibusai.
Liepos 6 d. dėl koncerto Vingio parke dažniau kursuos 4, 7, 12 ir 16 maršrutų troleibusai, taip pat bus organizuojami specialūs renginiui skirti maršrutai: 159R į Santariškes, 160R į Salininkus, 161R į Fabijoniškes, 164R į Saulėtekį, 165R į Pilaitę, 166R į Naująją Vilnią, 167R link Ateities g.
Nuo liepos 3 d. iki liepos 6 d. viešojo transporto autobusai papildomai stos laikinoje stotelėje „Dainų šventė“ prie M. K. Čiurlionio tilto į Vingio parką.
Lietuvos moksleivių dainų šventės „Laiku ratu kartu 2026“ dalyviai viešuoju transportu Vilniuje renginių metu gali naudotis nemokamai. Viešojo transporto kokybės ir patikrų specialistams jie tereikia pateikti renginio dalyvio statusą patvirtinantį dokumentą.
Nuo birželio 28 d. 20 val. iki liepos 7 d. 7 val. renginio dalyviams ir personalui bus rezervuojamos šios automobilių stovėjimo aikštelės: prie Katedros varpinės, Kalnų parko prieigose, šalia Vingio parko esanti „Ergo“ aikštelė, aikštelė Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijoje, prie „Arena Vilnius“, prie Vilniaus laidojimo namų, Tymo kvartale ir V. Gerulaičio gatvėje.
Aikštelių su užtvaru užimtumą galite stebėti realiu laiku: judu.lt/parkavimo-zemelapis