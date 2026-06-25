Netrukus pradės vieną didžiausių remontų A1 kelyje – tvarkys 38 km magistralės

Siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti nepatogumus eismo dalyviams, darbai bus vykdomi etapais, o vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į laikinus eismo organizavimo pakeitimus, laikytis kelio ženklų reikalavimų ir iš anksto planuoti keliones su papildoma laiko atsarga.
„Šiemet laukia beveik 200 kilometrų intensyvių remonto darbų automagistralėse ir magistraliniuose keliuose, kartu tvarkome tiltus, viadukus, regioninius kelius. Pradedame ir vieno ilgiausių šių metų automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožų remontą. Tai kaip atstumas nuo Vilniaus iki Vievio ar nuo Kauno iki Jonavos. Važiuojantiems tvarkomu keliu prireiks kantrybės, tačiau pasibaigus darbams visi galėsime džiaugtis saugesnėmis ir patogesnėmis kelionėmis“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Artimiausiu metu taip pat bus pradėti ir ilgiausio automagistralės ruožo remonto darbai. Būtent todėl projektų įgyvendinimas yra kruopščiai planuojamas ir išskaidytas etapais, kad būtų užtikrintas kuo sklandesnis eismo organizavimas ir sumažintas poveikis vairuotojams. Darbai vykdomi taip, kad vienu metu būtų uždarytos tik atskiros atkarpos“, – akcentuoja „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
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Iš viso bendras rekonstruojamo ruožo nuo automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda ilgis siekia beveik 37,71 km ir prasideda ties Babtais (116,9 km), o baigiasi ties Ariogala (147,9 km). Sutarties vertė su rangovu „Kauno tiltai“ – apie 39 mln. eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).
Birželio pabaigoje planuojama pradėti ir dar šiemet užbaigti A1 magistralės ruožo nuo 124,90 iki 134,69 km dešinės pusės paprastojo remonto darbus. Be to, bus atliekami šiame ruože esančių viadukų (ties 124,90 km ir 134,69 km) bei tilto per Žąsiną (ties 129,52 km) paprastojo remonto darbai, kuriuos planuojama baigti kitų metų pavasarį. Šiuo metu šiame ruože jau vykdomi paruošiamieji darbai – rengiamas laikinas ženklinimas ir pervažiavimai skiriamojoje juostoje.
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Taip pat šiemet „Kauno tiltai“ atliks A1 ruožo nuo 140,34 iki 152,88 km dešinės pusės paprastojo remonto darbus, įskaitant šiame ruože esančių viadukų 140,34 km, 147,31 km ir 150,93 km remontą – čia darbai bus baigti kitąmet.
Tuo metu automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožai nuo 116,90 iki 124,90 km, nuo 134,694 iki 140,342 km (dešinės pusės) bei nuo 146,165 iki 147,90 km (kairės pusės) bus tvarkomi kitąmet, taip pat kitais metais bus atnaujinti šiame ruože esantys viadukai (ties 117,26 km, 118,45 km, 122,26 km, 147,31 km (kairė pusė)) ir tiltas per Gynią 120,95 km.
Kituose A1 automagistralės ruožuose jau vyksta intensyvūs darbai.
Šiuo metu jau pradėti dešinės kelio pusės paprastojo remonto darbai magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 230,4 iki 234,9 km (Klaipėdos kryptimi). Šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atlieka rangovas „Kelių priežiūra“, o juos užbaigti planuojama iki lapkričio.
Be to, nuo birželio pradžios Klaipėdos prieigose taip pat prasidėjo intensyvaus eismo (čia per parą pravažiuoja daugiau kaip 25 tūkst. transporto priemonių) magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 305,636 iki 306,13 km abiejų kelio pusių paprastojo remonto darbai. Juos vykdo rangovas „YIT Lietuva“, o darbų pabaiga taip pat numatoma lapkričio.
Nuo gegužės darbai jau vyksta magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruože nuo 300,005 iki 300,866 km dešinėje kelio pusėje. Darbus baigti planuojama lapkričio mėnesį.
Šiuo metu remonto darbai jau vykdomi ir kituose automagistralių ruožuose: A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda kelyje nuo 89,42 iki 94,34 km (dešinėje pusėje), kur darbus planuojama užbaigti iki spalio mėn., ir A2 Vilnius–Panevėžys kelyje nuo 45,20 iki 49,17 km (dešinėje pusėje), kur darbų pabaiga numatyta lapkričio mėn.
Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų transporto priemonių judėjimą darbų metu, eismas organizuojamas pagal „3+1“ schemą – kiekviena kryptimi bus išlaikyta po dvi eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas.
„Via Lietuva“ primena, kad šiemet visoje Lietuvoje vykdomi plataus masto automagistralių ir magistralinių kelių tvarkymo darbai. 2026 m. planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų: apie 100 km jų bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis – 2027 m. Darbai apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet ir tiltų bei viadukų remontą.
Didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinėms transporto arterijoms – magistralėms Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) ir Vilnius–Panevėžys (A2), kur planuojama sutvarkyti daugiau nei 120 km kelių ir 24 inžinerinius statinius.
Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, įvertinti galimus eismo ribojimus ir numatyti ilgesnę kelionės trukmę. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti alternatyvius maršrutus, nes darbai gali sukelti papildomų nepatogumų.
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