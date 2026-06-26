600 kamerų stebės, ar susimokėta už kelius: sistema startuos jau po pusmečio

Pasak bendrovės, rinkliavą bus galima apskaičiuoti keliais būdais. Vežėjai galės naudotis mobiliąja programėle, transporto priemonėse įrengtais OBU įrenginiais ar kitais integruotais sprendimais, o neturintieji išmaniojo telefono savitarnos portale galės įsigyti vienkartinį maršruto bilietą.
Teigiama, kad „Via Toll“ sistema turės sąsają su „Regitros“ duomenų baze, todėl įvedus Lietuvoje registruotos transporto priemonės valstybinį numerį jos techniniai duomenys bus užpildomi automatiškai. Atsižvelgdama į transporto priemonės parametrus ir mokamais keliais nuvažiuotą atstumą, sistema kiekvienos kelionės metu apskaičiuos mokėtiną rinkliavą.
Anot „Via Lietuvos“, mokestį susimokėti bus galima elektronine bankininkyste, mokėjimo ar kuro kortelėmis bei naudojantis Europos elektroninės rinkliavos paslaugų teikėjų sprendimais – galimybės atsiskaityti grynaisiais pinigais nebus.
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Teigiama, jog rinkliavos kontrolę užtikrins maždaug 600 stebėjimo taškų tinklas – kameros realiuoju laiku tikrins, ar transporto priemonė važiuoja su įjungta programėle, OBU įrenginiu arba turi įsigytą maršruto bilietą.
„Via Lietuva“ taip pat nurodo, kad iki sistemos įsigaliojimo 2027 m. sausio 1 d., vežėjams bus sudaryta galimybė ją išbandyti 1–2 mėnesiais anksčiau.
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Pradėjus veikti „Via Toll“, nebeliks dabar naudojamų vinječių. Iki 2026 m. liepos 1 d. bus galima įsigyti visų rūšių vinjetes, o vėliau – tik vienos dienos, savaitės ir mėnesio. Metines vinjetes įsigiję vežėjai, sistemai pradėjus veikti, galės kreiptis dėl kompensacijų už nepanaudotą jų dalį.
Nors keisis rinkliavos apskaičiavimo tvarka, kaip praneša kelių operatorė, jos dydį ir toliau lems transporto priemonės svoris, emisijų klasė ir naudojamų degalų rūšis. Teigiama, jog M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų elektromobiliams bei vandeniliu varomoms transporto priemonėms bus taikoma 75 proc. kelių naudotojo mokesčio lengvata.
„Via Lietuva“ skaičiuoja, kad įdiegus naująją sistemą kasmet bus surenkama apie 110 mln. eurų kelių naudotojo rinkliavos.
ELTA primena, kad 2026–2028 m. biudžeto projekte numatytas Kelių fondo finansavimas šiais metais siekia 178,8 mln eurų.
Iš viso keliams šiemet skirta 815,5 mln. eurų – iš jų 436,6 mln. eurų sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšos, ES finansinė parama – 200,1 mln. eurų.