Gali tekti patuštinti pinigines: už šį daiktą automobilio salone – 140 eurų bauda

Ar galima automobilyje vartoti alkoholį?
Lietuvoje galiojantys teisės aktai numato, kad automobilių salonuose draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholinius gėrimus atidarytoje pakuotėje.
Atkreipiamas dėmesys, kad šis draudimas taikomas ne tik vairuotojams, bet ir keleiviams, todėl vien atidarytas alaus butelis ar vyno taurė automobilio salone gali tapti pagrindu administracinei atsakomybei, kurią numato Administracinių nusižengimų kodeksas.
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Alkoholio kontrolės įstatymas numato alkoholio produktų pardavimo, įsigijimo, laikymo ir gabenimo reikalavimus, kuriuose pažymima, kad fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos.
Įstatymo tikslas – didinti eismo saugumą ir užkirsti kelią situacijoms, kai alkoholis vartojamas transporto priemonėje.
Nors pats draudimas galioja visiems automobilyje esantiems asmenims, atsakomybė taikoma tam, kas pažeidžia įstatymą.
Pavyzdžiui, jei alkoholį atidarytoje pakuotėje vartoja keleivis, bauda skiriama jam, o ne vairuotojui. Jei pažeidimą padaro keli keleiviai, kiekvienas jų atsako individualiai.
Kas gresia?
Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad už pirmą kartą padarytą pažeidimą gali būti skiriama nuo 40 iki 100 eurų siekianti bauda. Tuo tarpu pakartotinai pažeidus šį draudimą gresia nuo 100 iki 140 eurų bauda.
Vis dėlto įstatymas numato vieną išimtį.
Draudimas netaikomas transporto priemonėms, kurių keleivių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, pavyzdžiui, kai kuriems limuzinams ar autobusams. Tokiais atvejais keleiviams leidžiama vartoti alkoholinius gėrimus, jei tai neprieštarauja kitiems teisės aktams.
Vairuotojams taikomos griežtos ribos
Sėsti prie vairo išgėrus gali kainuoti ne tik solidžią baudą, bet ir vairuotojo pažymėjimą ar net laisvę. Lietuvoje galiojančios alkoholio normos skirtingoms vairuotojų grupėms nevienodos, o viršijus leistiną promilių ribą gresia administracinė arba net baudžiamoji atsakomybė.
Lengvųjų automobilių vairuotojams leidžiama ne daugiau kaip 0,4 promilės.
Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės), užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų trisdešimt iki trijų šimtų eurų.
Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
Nustačius 1,51 promilės ar didesnį girtumą, atsakomybė tampa baudžiamoji. Gali būti skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienų metų, taip pat atimama teisė vairuoti. Kai kuriais atvejais gali būti konfiskuojama transporto priemonė arba išieškoma jos vertė.
Vyksta reidai
Policijos dėmesys birželį bus skirtas ir valstybinės, ir vietinės reikšmės keliams, ir ypač judriausių transporto priemonių – dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojams.
Birželio 24–27d. vyksta transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
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