AutoRadaras

Kelyje iš pajūrio – masinė grūstis: dvidešimties minučių skirtumu susidūrė net 7 automobiliai

2026 m. birželio 28 d. 17:50
Sekmadienio pavakarę žmonėms keliaujant iš pajūrio, neišvengta eismo įvykių. A1 kelyje Kauno link dvidešimties minučių skirtumu užfiksuotos dvi avarijos. Iš viso susidūrė net 7 automobiliai.
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„17.00 val. Klaipėda–Kaunas. Ties Cinkiškiais – dvi avarijos. Nepavydžiu grįžtantiems iš pajūrio – kamštis iki kavinės „130“ ir toliau“, – apie 17.10 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje rašė vaizdais iš pagrindinio šalies kelio pasidalijęs kaunietis.
Naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistui Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas patvirtino informaciją, kad A1 kelyje užfiksuoti du eismo įvykiai.
Pareigūno duomenimis, pranešimas apie pirmąjį gautas 16.01 val. Pranešta, kad ties Gaižuvėlės kaimu susidūrė 3 automobiliai. Laimei, nukentėjusiųjų nėra.

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Antrasis pranešimas apie avariją kelyje Klaipėda–Kaunas gautas vos po dvidešimties minučių – 16.22 val. Pranešta, kad ties Karalgiriu susidūrė dar 4 automobiliai. Šio įvykio metu taip pat niekas nenukentėjo.
Vis dėlto pareigūnas perspėja, kad dėl avarijų sumažėjo pralaidumas A1 kelyje, todėl formuojasi didelės spūstys.
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