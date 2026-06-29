Artėjant prie jūros vietoje dviejų juostų – viena: šiame svarbiame kelyje vyks remontas

Remontuojamame A11 Šiauliai–Palanga kelio ruože vidutinis metinis paros eismo intensyvumas siekia daugiau kaip 8 tūkst. transporto priemonių, įskaitant ir sunkiasvorį transportą. Dėl nuolatinio intensyvaus eismo laikui bėgant kelio danga nusidėvėjo – atsirado išilginių ir skersinių plyšių, vietomis susiformavo provėžos bei paviršiaus pažeidimų tinklas.
„Kretingos rajone pradedamas svarbus Šiauliai–Palanga magistralinio kelio ruožo tarp Kretingos ir Vydmantų remontas. Natūralu, kad dėl itin intensyvaus eismo kelio danga nusidėvėjo, todėl atnaujinimas yra būtinas. Suprantame, kad darbai laikinai paveiks eismą, tačiau jie leis užtikrinti ženkliai kokybiškesnę ir saugesnę infrastruktūrą Kretingos krašto gyventojams bei visiems vykstantiems į pajūrį“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Magistraliniais keliais kasdien pravažiuoja tūkstančiai gyventojų, verslo ir tranzitinio transporto. Nuoseklus jų atnaujinimas ne tik užtikrina patogesnes keliones, bet ir didina eismo saugą, mažina transporto priemonių eksploatacines sąnaudas bei prisideda prie ilgalaikio kelių infrastruktūros kokybės gerinimo. Todėl investicijos į intensyvaus eismo magistralinių kelių remontą yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
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Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Jau artimiausiu metu bus pradėti magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 137,51 iki 141,94 km remonto darbai. Daugiau kaip 4,4 km ilgio atkarpa yra Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje – ji prasideda už Kretingos miesto ribos ir baigiasi ties Vydmantų gyvenviete.
Vykdant remonto darbus eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojų prašoma laikytis laikinų eismo organizavimo sprendimų, stebėti kelio ženklus ir būti atidiems darbų zonose.
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Siekiant išvengti spūsčių ir kelionių trikdžių, vasaros sezono metu, kai gerokai išauga transporto srautai, vairuotojams siūloma rinktis alternatyvius maršrutus. Lengvajam ir krovininiam transportui iki 25 t bendrosios masės, vykstančiam Klaipėdos, Palangos ir Šventosios kryptimis, rekomenduojama važiuoti valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 168 Klaipėda–Kretinga (per Kretingalę). Palangos, Šventosios ir Latvijos kryptimis taip pat galima vykti rajoniniu keliu Nr. 2308 Kretinga–Rūdaičiai–Žibininkai (per Rūdaičius). Tuo tarpu Šventosios ir Latvijos kryptims pasiekti papildomai galima rinktis maršrutą krašto keliu Nr. 218 Kretinga–Skuodas (iki Darbėnų), toliau važiuojant rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai–Šventoji.
Projekto metu bus sutvarkyta važiuojamoji dalis ir kelkraščiai, atnaujinti sankryžų bei nuovažų viršutiniai sluoksniai, remontuojamos pralaidos, atnaujinamas horizontalusis ženklinimas, kelio ženklai ir kitos eismo saugumo priemonės.
Antrąjį etapą planuojama pradėti rugpjūčio mėnesį. Jo metu bus remontuojama sankryža prie Kretingos, netoli Kretingsodžio (136,90–137,51 km), kur numatyta įrengti šviesoforais reguliuojamą sankryžą.
Darbus atliks AB „Eurovia Lietuva“. Juos planuojama baigti iki šių metų lapkričio. Projekto vertė siekia daugiau kaip 2,4 mln. eurų su PVM.
Via LietuvaKretingaVydmantai
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