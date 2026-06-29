Jau nuo šiandien ties Elektrėnais bus ribojamas eismas: „Raginame iš anksto planuoti maršrutus“

Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošiamieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio, birželio 29 d., kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai. Rangos darbų pradžia numatoma liepos 9–10 dienomis.
„Nuosekliai tęsiame visos šalies kelių atnaujinimą. Šiemet laukia beveik 200 kilometrų intensyvių remonto darbų automagistralėse ir magistraliniuose keliuose, kartu tvarkome tiltus, viadukus, regioninius kelius. Važiuojantiems tvarkomu keliu prireiks kantrybės, tačiau pasibaigus darbams visi galėsime džiaugtis saugesnėmis ir patogesnėmis kelionėmis“, – sako laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas Juras Taminskas.
Darbus vykdys „Kauno tiltai“, sutarties vertė siekia 20 mln. Eur su PVM. Pagal sutartį iš viso bus sutvarkyta 26,56 km kelio ruožo bei suremontuotas 1 tiltas.
Lenkijoje populiarėja devinto dešimtmečio stiliaus kelionės traukinių: bilietai – visada išparduoti
„Vairuotojams svarbiausia žinoti, kad šis ruožas tarp Vilniaus ir Kauno yra vienas intensyviausių Lietuvoje, todėl darbų metu neišvengiamai keisis eismo organizavimas, gali šiek tiek ilgėti kelionės laikas. Raginame iš anksto planuoti maršrutus, laikytis laikinų kelio ženklų ir saugaus greičio reikalavimų – būtent darbo zonose rizika yra didžiausia. Taip pat svarbu išlikti kantriems ir supratingiems, nes šie darbai skirti tam, kad ateityje kelionės būtų ne tik greitesnės, bet ir gerokai saugesnės visiems eismo dalyviams“, – akcentuoja „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Kituose A1 automagistralės ruožuose jau vyksta intensyvūs darbai.
Susiję straipsniai
Šiuo metu jau pradėti dešinės kelio pusės paprastojo remonto darbai magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 230,4 iki 234,9 km (Klaipėdos kryptimi). Šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atlieka rangovas „Kelių priežiūra“, o juos užbaigti planuojama iki lapkričio mėn.
Be to, nuo birželio pradžios Klaipėdos prieigose taip pat prasidėjo magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 305,63 iki 306,13 km abiejų kelio pusių paprastojo remonto darbai. Juos vykdo rangovas „YIT Lietuva“, o darbų pabaiga taip pat numatoma lapkričio mėn.
Darbai jau vyksta magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 300,00 iki 300,86 km dešinėje kelio pusėje. Darbus baigti planuojama lapkričio mėnesį. Tuo metu A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda kelyje nuo 89,42 iki 94,34 km (dešinėje pusėje) darbus planuojama užbaigti iki spalio mėn., A2 Vilnius–Panevėžys kelyje nuo 45,20 iki 49,17 km (dešinėje pusėje) darbų pabaiga numatyta lapkričio mėn.
Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų transporto priemonių judėjimą darbų metu, eismas organizuojamas pagal „3+1“ schemą – kiekviena kryptimi bus išlaikyta po dvi eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas.
„Via Lietuva“ primena, kad šiemet visoje Lietuvoje vykdomi plataus masto automagistralių ir magistralinių kelių tvarkymo darbai. 2026 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų: apie 100 km jų bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis – 2027 m. Darbai apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet ir tiltų bei viadukų remontą.
Didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinėms transporto arterijoms – magistralėms Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) ir Vilnius–Panevėžys (A2), kur planuojama sutvarkyti daugiau nei 120 km kelių ir 24 inžinerinius statinius.
Paprastasis remontas leis pašalinti paviršiaus defektus ir prailginti kelių tarnavimo laiką iš esmės nekeičiant visos kelio konstrukcijos.
Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, įvertinti galimus eismo ribojimus ir numatyti ilgesnę kelionės trukmę. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti alternatyvius maršrutus, nes darbai gali sukelti papildomų nepatogumų. Šie infrastruktūros projektai yra būtini siekiant užtikrinti kokybiškus, ilgaamžius ir saugius pagrindinius šalies kelius bei patogesnes keliones ateityje.
EismasElektrėnaieismo ribojimas
Rodyti daugiau žymių