AutoRadaras

Praėjusios savaitės lakstūno titulas Kauno apskrityje atiteko 30-mečiam BMW vairuotojui

2026 m. birželio 29 d. 16:21
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, birželio 22 – 28 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių. Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 916 greičio viršijimo atvejus.
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Savaitės lakstūnas užfiksuotas birželio 26 d. apie 10 val. 20 min. Kaune, kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, kuomet automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1995 m.), ten, kur maksimalus greitis siekia 90 km/val., skriejo 126 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai patikrino virš 9,2 tūkst. transporto priemonių.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 31 girtą vairuotoją, 10 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 77 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
greičio viršijimasBMWKauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
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