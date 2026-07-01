AutoRadaras

Prie Vilniaus numatyti ribojimai – dėl atliekamų darbų laikinai uždarys eismo juostas

2026 m. liepos 1 d. 17:48
Lrytas.lt
Artimiausias tris naktis po Gariūnų viaduku bus vykdomi darbai – „Tilsta“ informuoja apie planuojamus eismo ribojimus.
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Kaip skelbia bendrovė, darbai bus atliekami nakties metu, kai transporto srautai yra mažesni.
„Kiekvienos nakties metu bus uždaroma po vieną eismo juostą, tačiau eismas bus organizuojamas ir toliau vyks likusiomis juostomis.
Darbų metu bus atliekamas sijų sumonolitinimo klojinių demontavimas ir jų pakartotinis sumontavimas“, – pranešta socialiniame tinkle „Facebook“.
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Taip pat pateiktas numatytų darbų grafikas:
Nuo liepos 1 d. 19 val. iki liepos 2 d. 6 val. darbai bus vykdomi Vaidotų kryptimi;
Nuo liepos 2 d. 19 val. iki liepos 3 d. 6 val. darbai bus vykdomi Vilniaus kryptimi;
Nuo liepos 3 d. 19 val. iki liepos 4 d. 6 val. darbai bus vykdomi Vilniaus kryptimi.
Gariūnaiviadukaseismo ribojimas
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