Sužinokite visas datas: kada liepą šalies keliuose bus vykdomi policijos reidai

Pateikiame jų datas:
- Liepos 1–3 d. ir liepos 16–18 d. – dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė.
- Liepos 6–10 d. ir liepos 29–31 d. – transporto priemonių, tarp jų dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
- Liepos 13–15 d. – privalomų saugos priemonių (saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų) naudojimo kontrolė.
- Liepos 20–21 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kontrolė. Kartu ir pačių pėsčiųjų atsakingo elgesio kelyje kontrolė: ar per kelią einama tam skirtose vietose, ar reguliuojamose sankryžose paisoma šviesoforo signalų, ar neinama dviračių takais ir per dviračių pervažas, automagistrale, skiriamąja juosta arba greta jos važiuojamosios kelio dalies pakraščiu ir pan.
- Liepos 22–24 d. – vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos), kontrolė. Taip pat ir saugos diržų, saugos šalmų naudojimo kontrolė. Linkime visiems saugių kelionių.