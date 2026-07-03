Sukurptas planas atsisuko prieš pačius: nuteisti du buvę Vilniaus policininkai

Teismas abiem nuteistiesiems skyrė po 5 tūkst. eurų baudą – tokios bausmės prašė ikiteisminį tyrimą organizavęs ir valstybinį kaltinimą byloje palaikęs Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
Vilniaus miesto apylinkės teismas š. m. sausį abu pareigūnus dėl piktnaudžiavimo buvo išteisinęs, o dėl dokumentų klastojimo atleidęs juos nuo baudžiamosios atsakomybės ir bylą nutraukęs.
Bylos duomenimis, 2024 m. kovo mėn. tuomečiai policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad vieno Vilniuje esančio prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje netvarkingai stovi automobilis, kurio langai aprasoję, o viduje esantis vairuotojas galimai yra neblaivus. Atvykę pareigūnai rado stovintį automobilį, kurio variklis buvo išjungtas.
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Tyrimo duomenimis, vairuotojas policijos pareigūnų buvo išprovokuotas perstatyti automobilį į kitą vietą. Žmogui užvedus automobilį ir pradėjus judėti, prie jo policijos tarnybiniu automobiliu privažiavo Ž. A. ir A. A., kurie automobilį sustabdė ir nustatė, kad vairuotojas buvo neblaivus, alkoholio koncentracija jo išpūstame ore viršijo 1,51 promilės.
Po įvykio policijos pareigūnai užpildė tarnybinį pranešimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl transporto priemonės vairavimo neblaiviam, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad jiems atvykus į įvykio vietą automobilis važiavo atbuline eiga, nors minėtas automobilis stovėjo aikštelėje išjungtu varikliu, niekur nevažiavo, o tokiam veiksmui buvo išprovokuotas pačių policijos pareigūnų.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą ir vairuotojui pranešus apie įtarimą dėl vairavimo neblaiviam, buvo apribotos žmogaus teisės ir laisvės: jam skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, vairuotojo pažymėjimo paėmimas, teisės vairuoti sustabdymas bei laikinai apribotos teisės naudotis automobiliu, kuris buvo nugabentas į saugojimo aikštelę.
Vilniaus apygardos teismas atsižvelgė į prokuroro apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, kad policijos pareigūnai atliko neleistinus veiksmus – išprovokavo asmenį padaryti nusikalstamą veiką, dėl tokių jų veiksmų buvo diskredituotas valstybės tarnautojo vardas ir sumenkintas Lietuvos policijos autoritetas.
Policijos pareigūnai, turėdami objektyvią informaciją, kad vairuotojas yra galimai neblaivus, nesiėmė teisės aktuose numatytų priemonių įsitikinti asmens blaivumu, o savo aktyviais veiksmais išprovokavo transporto priemonės vairavimą neblaiviam.
Be to, tikrovės neatitinkančių ir klaidingų duomenų surašymas policijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose turėjo reikšmingų teisinių padarinių – buvo suvaržytos žmogaus teisės ir laisvės. Byloje nustatytų aplinkybių visuma leido daryti išvadą, kad policijos pareigūnai suvokė savo veiksmų neteisėtumą ir sąmoningai leido kilti žalingiems padariniams.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis yra įsiteisėjęs.
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