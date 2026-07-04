Pribloškė paauglių viražai
Dažniausiai vairuotojai tokius veikėjus fiksavo pagrindiniuose Klaipėdos priemiesčių keliuose, kur piko valandomis ir taip sudėtingas eismas.
„Kai tik atšilo oras, prasidėjo jaunuolių viražai. Dar gegužę išsiuntėme raštą policijai, prašėme atkreipti dėmesį į šią situaciją“, – tikino Klaipėdos raj. Sendvario seniūnijos seniūnė Karina Novikova.
Vaizdai iš Vilniaus centro: per avariją žuvo elektriniu dviračiu važiavęs 16-metis
Birželio 25 d. Sendvario gyventojai dėl nevaldomo paauglių elgesio keliuose viešai kreipėsi į teisėsaugos institucijas, seniūniją.
Praėjusią savaitę Klaipėdos Liepų gatvės pabaigoje gyventojai nufilmavo du įžūliai besielgusius paauglius.
Vienas važiavo paspirtuku, o kitas – galingu elektriniu dviračiu.
Filmuojamas dviratininkas dar atsisuko į paskui važiavusį automobilį, ėmė mojuoti rankomis, kažką bandydamas pademonstruoti vairuotojui.
Susiję straipsniai
Itin judriame kelyje prie dviejų draugų prisijungė trečiasis paauglys, važiavęs paspirtuku.
Šalia šio kelio nutiestas dviračių takas, tačiau jaunuoliai lėkė pagrindiniu keliu, lyg būtų tikri kelių ereliai. Trečiasis kompanjonas iš viso važiavo juosta, skirta išsukti į Palangos plentą.
Labai panašu, kad šie jaunuoliai neturi jokio supratimo ne tik apie eismo juostas, bet ir apie ištisines linijas ir jų reikšmę.
Filmuoja „žygdarbius“
Paaiškėjo, kad tuos pačius jaunuolius gyventojai yra fiksavę įvairiose gyvenvietės vietose. Kai kurie net nurodė šių jaunuolių itin mėgstamą parduotuvę, prie kurios jie dažnai būriuojasi.
Kantrybės netekę vairuotojai net buvo viešai pasiūlę gyvenamųjų namų rajoną paskelbti vieta be paspirtukų.
O paviešinus dar vieną jaunųjų kelių erelių viražą, vienas gyventojas net ėmė ieškoti, ar yra kokia nors peticija dėl jaunuolių tramdymo ir galingų paspirtukų ar dviračių uždraudimo.
Vietiniai mikliai išsiaiškino, kas keliuose elgiasi įžūliai, sužinojo net vieno nepilnamečio vardą ir pavardę, nes šis internete skelbė vaizdo įrašus su „žygdarbiais“.
„Šiuose profiliuose akivaizdu, jog matomi vaizdai iš mūsų rajono, taip pat prie „Saulės“ mokyklos. Čia jau susikūrusi kone ištisa šių transporto priemonių vairuotojų grupuotė. Manau, jog reiktų prašyti kartu su Sendvario seniūnija Lietuvos policijos pagalbos spręsti šią opią problemą mūsų rajone“, – į Slengių, Klemiškės, Trušelių, Gindulių, Mazūriškų ir Baukštininkų kaimų gyventojus kreipėsi vienas gyventojų.
Lygiai tokia pat situacija buvo užfiksuota Palangoje dar ankstesnę savaitę. Du paaugliai, vairavę galingą elektrinį dviratį ir paspirtuką, siautėjo prie riedlenčių parko. Visa tai jaunuoliai filmavo.
Dviratininkas mėgino važiuoti vien tik galiniu ratu, nesuvaldė dviračio ir, kaip įtarta, trenkėsi į automobilį „Genesis GV80“.
Mašinos savininkė informaciją apie kelių erelius taip pat susirinko socialiniuose tinkluose, išvydusi paauglių įkeltus vaizdo įrašus.
Važinėjo ir važinės?
Sendvario seniūnijos gyventojo surinktuose įrašuose jaunuoliai taip pat patys save filmavo ir kėlė vaizdelius į internetą.
Vaizdo įrašuose jie vaizduojami net pasistatę transporto priemones prieš Kauno gatvėje esantį policijos pastatą. Daugelyje vaizdo įrašų pateikiamas chuliganiškas šių transporto priemonių vairavimas.
„Būtina prijungti visas instancijas – policiją, vaikų teises, žurnalistus. Tikimasi, ir seniūnija rimtai prisijungs sprendžiant šią problemą dėl visų mūsų saugumo“, – viešai skelbė vietos gyventojai.
Tačiau toks kreipimasis sukėlė pyktį kai kuriems rajone gyvenantiems piliečiams. Vienas jų tėškė, kad paaugliai važinėjo ir važinės.
Kažkam kilo minčių, kad turtingų tėvų vaikai ne veltui taip elgiasi. Nupirkę tikrai nepigias transporto priemones savo vaikams, tėvai nemoko jų saugas elgesio keliuose.
„Matau, kad gatvėse važinėja tikrai mažesni nei 16-os metų vaikai. Arba 14-os metų vaikai, kurie turėtų pažymėjimus. Tik vienas kitas turi pažymėjimus ir žino, kaip dalyvauti eisme bei jiems priklausančias atsakomybes. Pasitaiko, kad gatvėse vaikai blaškosi, kerta gatves, net neapsidairę ar nepraleidę pagrindine gatve važiuojančiųjų. Apskritai reikėtų reidų“, – nuomonę išsakė kitas gyventojas.
„Šitie – nuolatiniai jau, iki nelaimės labai mažai trūksta“, – pastebėjo kita gyventoja, patikinusi, kad jaunuolius taip pat matė kelyje.
Dar kita gyventoja patikino, kad paauglius matė laigančius Klaipėdoje, prie Jono kalnelio.
„Šitie jau ne pirmą kartą taip nuo Slengių link Mazūriškių taip pat viduryje kelio nesąmones išdarinėjo. Kažkas bandė susistabdyti, drausminti, nurūko kiemais“, – pasakojo kitas vyriškis.
Kitas liudininkas pasakojo taip pat bandęs drausminti paauglius, tačiau šie apsimetė negirdintys per šalmus.
Tačiau į atlaidumą linkęs vienas vyriškis vietiniams patarė prisiminti savo vaikystę, esą angeliukais nė vienas neaugo.
Tačiau toks pasisakymas sulaukė klausimo: kas atsakys, jei tokie „angeliukai“ papuls po automobilio ratais?
Dviračių takais 1 kW galios elektrine judumo priemone iš tiesų draudžiama važiuoti, tačiau vietos gyventojai piktinosi, kad niekas nekontroliuoja, kokiomis priemonėmis jie važinėja.
„Vakarop labai dažnai trukdo eismui – nuo Saulės mokyklos iki Klipščių „Rimi“ parduotuvės varinėja per visą važiuojamąją dalį ir nė nemėgina pasitraukti. Buvo sudrausminti, bet labai grubiai atkirtinėjo. Taip ir važiavome paskui ponaičius“, – pripažino vienas vairuotojų.
„Pritariu, kad vaikų važinėjimasis gatvėmis, šaligatviais jau nebevaldomas, o tai sukelia pavojų tiek pačiam vaikui, tiek kitiems eismo dalyviams, įskaitant automobilių vairuotojus, ir tai turi būti sprendžiama“, – akcentavo kitas gyventojas.
Atėmė meškerę
Panašu, kad kai kurių paauglių elgesys peržengė bet kokias ribas.
Į visuomenę kreipėsi sukrėsti tėvai, kurių žvejojantis vaikas buvo užpultas „ratuotų“ paauglių.
„Šie paaugliai prie Slengių karjero pasisavino mūsų vaiko meškerę. Jų veiksmai aiškiai užfiksuoti vaizdo stebėjimo kameromis. Tikiuosi, kad situacija bus išspręsta geranoriškai. Jei niekas neatsilieps ir turtas nebus grąžintas, surinkta medžiaga bus perduota policijai“, – dar viena istorija su nuotraukomis pasidalijo nukentėjusio berniuko tėvai.
Juos itin nustebino tai, kad vaiką užpuolusių paauglių tėvai skaito komentarus, mat meškerė buvo grąžinta.
„Tie patys vaikai, važinėdami neadekvačiu greičiu pėsčiųjų takais, vos nekliudė kaimynų mergaičių, einančių pėsčiųjų taku“, – taip pat pažymėjo nukentėjusio berniukai tėvai.
„Kasdien – po pranešimą apie „ratuotus“ vaikinukus, o kas dedasi jų tėvų galvose? Niekaip jų niekas nesutramdo. Chuliganiškas vairavimas yra viena, bet vagystės – visai kas kita. Tai dabar rajone gyvenantieji gal pradėsime bijoti tų snarglių? Alio, tėveliai, atsipeikėkite, kad netektų vaikučių lankyti kolonijose, nes tokiais tempais ilgai netruks ten atsidurti“, – reziumavo viena gyventojų.
Kviečia į pagalbą policiją
Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos seniūnė Karina Novikova patikino, kad situacija rajono keliuose iš tiesų kelia nerimą.
„Galingais paspirtukais ir galingais dviračiais nepilnamečiai keliais neturi teisės važinėti. Pirmiausiai, tai tokie nepilnamečiai nesimokė Kelių eismo taisyklių. Tokie neturi jokių teorijos žinių, todėl daro tai, ką daro. Taip, paauglystė yra paauglystė, jie žaidžia štai tokius savo žaidimus. Tačiau jei tėvai nuperka tokį įrankį, kitaip tariant ginklą, jie ir yra atsakingi už vaikų elgesį keliuose“, – pastebėjo seniūnė.
K. Novikova pabrėžė, kad ne veltui galingas judumo priemones ji pavadino ginklu.
„Tokiomis jie ne tik patys gali susižaloti, bet sužaloti ir kitus. Juk patys paaugliai nepasiima iš garažo tėvo mašinos, tėvas jiems paspirtuką ar dviratį nuperka. Tai yra problema visoje Lietuvoje. Laikas kalbėti apie privalomus kursus ar vairuotojo pažymėjimus, kuriuos turėtų įgyti nepilnamečiai, norintys važinėti tokiomis priemonėmis“, – teigė K. Novikova.
Moteris užsiminė, kad pati turi paspirtuką, bet savo vaikui jo neduoda.
„Maniškis net nėra galingas. Mes viską matome, kas vyksta mūsų keliuose. Matome, kaip važinėja jaunimas ir kokiais greičiais pralekia. Dviračių ar pėsčiųjų takuose paspirtukininkai gali rimtai sužaloti motiną su vežimėliu ar pensininką“, – patikino seniūnė.
Seniūnija bendradarbiauja su policija ir visą informaciją perduoda Klaipėdos raj. policijos komisariatui.
„Raštas rašytas dar gegužės mėnesį, kai atšilo orai ir prasidėjo judėjimas. Dėl nepilnamečių daromų pažeidimų bus rengiami reidai. Bet pirmiausiai patys tėvai turi demonstruoti sąmoningumą“, – kalbėjo K. Novikova.
Moteris pripažino, kad elgesio kultūra formuojasi būtent šeimoje.
„Tai yra problema visoje Lietuvoje. Neseniai pranešta apie vaikinuko žūtį sostinėje. Visuomenę reikia edukuoti. Toks elgesys keliuose neturi būti toleruojamas. O Kelių eismo taisyklių pažinimas paaugliams turėtų būti diegiamas kuo anksčiau. Gal net mokyklose tokie užsiėmimai turėtų būti. Mes visi esame vairuotojai. O kas bus atsakingas, jei nutiks nelaimė kelyje, nes paauglys pasielgs kažkaip ne taip? Viskas priklauso nuo kultūros“, – svarstė seniūnė.
K. Novikova iš policijos taip pat laukia aktyvesnių veiksmų.
„Norėtųsi reidų organizavimo, norėtųsi, kad policija aktyviau viešintų veiksmus dėl šios problemos sprendimo“, – vylėsi K. Novikova.
paaugliaikelių chuliganaselektrinis paspirtukas
Rodyti daugiau žymių