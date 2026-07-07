Judriame kelyje prie Klaipėdos – eismo pokyčiai

Pernai ties Dituvos sodais prasidėjusi rekonstrukcija apima apie 300 metrų ruožą kelio, jungiančio uostamiestį ir Šilutę. Šioje vietoje jis kertasi su gatve, vedančia į sodų bendriją, taip pat nauja kelio atkarpa iki neseniai pastatytos prekybos tinklo „Iki“ parduotuvės.
Anksčiau šioje vietoje eismą reguliavo kelio ženklai – jie iš sodų važiuojančius vairuotojus įpareigojo sustoti ir praleisti pagrindiniu keliu judantį transportą, ruože prieš susikirtimą leistinas greitis ribotas nuo 90 iki 50 kilometrų per valandą, o įvažiavimui į sodų bendriją nuo pagrindinio kelio buvo papildomos eismo juostos atvykstant tiek nuo Priekulės, tiek nuo Dituvos pusės.
Žiedinė sankryža pradėta projektuoti kartu su parduotuvės statybų planais.
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Rekonstrukciją finansavo įmonė „Lairina“, priklausanti parduotuvės projektą vysčiusiai vienai didžiausių Baltijos šalyse valdymo įmonei – „Lords LB Asset Management“, pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su valstybinius kelius valdančia „Via Lietuva“.
Šioje kelio atkarpoje eismas yra itin intensyvus, ja naudojasi iš priemiesčio į darbus Klaipėdoje kasdien važiuojantys žmonės.
Anksčiau atlikto eismo tyrimo šioje vietoje duomenys rodo, kad per parą nuo Priekulės pusės link Klaipėdos šiuo ruožu pravažiuoja beveik 11,8 tūkst. transporto priemonių, daugiausiai – 7.15–8.15 ir 17–18 valandomis.
Priešinga kryptimi tuo pačiu metu pravažiuoja per 6,5 tūkst. transporto priemonių, o nuo sankryžos link sodų bendrijos vedančia Turgaus gatve per parą abiem kryptimis – beveik 8,7 tūkstančio.
Iki rekonstrukcijos kelio būklė ten vertinta kaip prasta – važiuojamojoje dalyje buvo atsiradę įtrūkimų ir duobių, ruožas ne kartą buvo tik laikinai taisytas užasfaltuojant pažeistas vietas, nebuvo nei pėsčiųjų perėjų, nei saugių priėjimų prie autobusų stotelių.
Remonto metu taip pat atnaujintos autobusų stotelės, abiejose kelio pusėse nutiestas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas, įrengtos pėsčiųjų perėjos.