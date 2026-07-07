AutoRadaras

Kliūtys ir sausumoje, ir upėje: šioje sostinės atkarpoje eismo salygos bus sudėtingos visą vasarą

2026 m. liepos 7 d. 08:02
Užbaigus A. Goštauto ir Upės gatves sujungsiančio pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Nerį atramų statybos darbus, netrukus prasidės tilto konstrukcijų montavimas. Jo metu kranu bus keliamos stambios medinės detalės, todėl iki vasaros pabaigos įvedami transporto priemonių eismo ribojimai.
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Iki rugpjūčio 31 d. A. Goštauto gatvėje ties jungtimi su Geležinio Vilko gatve abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai šviesiuoju paros metu 3–4 kartus per parą šioje A. Goštauto gatvės vietoje eismas bus stabdomas. Sustabdytos transporto priemonės bus užlaikomos tik apie 2–3 minutes, tačiau pagal galimybes rekomenduojama rinktis alternatyvius maršrutus. Stabdymai nevyks piko metu, t. y. 7–9 val. ryte ir 15–18 val. vakare.
Ribojimai ir Neryje
Pirmieji – sijų montavimo – darbai vyks jau liepos 7–8 dienomis. Šių darbų metu judėjimo ribojimai bus taikomi ir Neryje – laivakelio atkarpoje tarp Geležinio Vilko tilto ir Žvėryno tilto bus draudžiama laivyba.

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Liepos 7–8 dienomis Vilniaus laivai kursuos maršrutu Žirmūnų paplūdimys–Baltasis tiltas–Žirmūnų paplūdimys.
Įprastas maršrutas šiuo laikotarpiu nebus vykdomas. Pasibaigus sijų montavimo darbams, Vilniaus laivai sugrįš į įprastą trasą Verslo trikampis–Žvėryno tiltas–Baltasis tiltas–Žaliasis tiltas–Karaliaus Mindaugo tiltas–Šilo tiltas–Žirmūnų paplūdimys (ir atvirkščiai).
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