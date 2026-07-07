Savaitės reidai Klaipėdos apskrityje: įkliuvo net 22 girti vairuotojai

Birželio 30 d. apie 15 val. 20 min. Palangoje, Birutės al., sustabdytai 1978 m. gimusiai automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojai nustatytas 0,93 prom. girtumas.
Liepos 1 d. apie 9 val. 55 min. Palangoje, magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, patikrintam 1981 m. gimusiam automobilio „Škoda“ vairuotojui nustatytas 0,55 prom., tą pačią dieną apie 16 val. 01 min. Klaipėdoje, Sulupės g., 1993 m. gimusiam automobilio „Opel“ vairuotojui – 1,80 prom. girtumas.
Liepos 2 d. apie 19.40 val. Neringoje, Pamario g., sustabdytam 1978 m. gimusiam automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui nustatytas 0,42 prom., tą pačią dieną apie 21 val. 25 min. Klaipėdos r., Šernų kaime, 1999 m. gimusiam „VW Polo“ vairuotojui – 0,79 prom., apie 23 val. 08 min. Klaipėdos r., magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 1983 m. gimusiam „Opel Zafira“ vairuotojui – 2,66 prom., apie 16 val. 44 min. Klaipėdoje, Nendrių g., 1990 m. gimusiam automobilio „Citroen“ vairuotojui – 0,85 prom., apie 19 val. 16 min. Klaipėdoje, Girulių pl., 1974 m. gimusiam „Mazda“ vairuotojui – 1,06 prom. girtumas.
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Pastarasis vairuotojas taip pat neturėjo teisės vairuoti, nes jos nėra įgijęs.
Liepos 3 d. apie 21 val. 38 min. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., sustabdytam 1990 m. gimusiam „VW Passat“ vairuotojui nustatytas 1,12 prom., apie 22 val. 51 min. ten pat patikrintam 1973 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 1,18 prom. girtumas.
Liepos 4 d. apie 1 val. 40 min. Klaipėdoje, Žiedų skg., 2001 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 1,41 prom., apie 10 val. 58 min. Palangoje, magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, 1992 m. gimusiam automobilio „Dodge“ vairuotojui – 0,50 prom., apie 11 val. 22 min. ten pat sustabdytam 1972 m. gim. automobilio „Skoda“ vairuotojui – 0,69 prom., o apie 11 val. 48 min. tame pačiame kelyje patikrintam 1969 m. gimusiam, „Hyundai“ vairavusiam vyrui – 0,93 prom. girtumas.
Liepos 5 d. apie 7 val. 52 min. Klaipėdos r., rajoniniame kelyje Klaipėda–Veiviržėnai–Endrijavas, sustabdytam 1961 m. gimusiam automobilio „VW Passat“ vairuotojui nustatytas 0,63 prom., apie 14 val. 01 min. Palangoje, rajoniniame kelyje Palanga–Lazdininkai, 1981 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui – 0,78 prom., apie 12 val. 19 min. Palangoje, Šventosios g. ir Žibų g. sankryžoje, 1978 m. gimusiai „VW Beetle“ vairuotojai – 0,41 prom. girtumas.
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Liepos 6 d. apie 6 val. 50 min. Klaipėdos r., rajoniniame kelyje Dituva–Priekulė–Dreižiai, 1966 m. gimusiam automobilio MAN vairuotojui nustatytas 0,45 prom., apie 12 val. 48 min. Palangoje, magistraliniame kelyje Šiauliai–Palanga, 1988 m. gimusiam automobilio BYD vairuotojui – 0,91 prom., apie 7 val. 10 min. Palangoje, Elijos g., sustabdytai 1990 m. gimusiai „Volvo“ vairuotojai – 0,87 prom., apie 15 val. 42 min. Klaipėdos r., krašto kelyje Gargždai–Kretinga, 1965 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,99 prom., o apie 16 val. 19 min. ten pat sustabdytam 1968 m. gimusiam „VW Passat“ vairuotojui – 0,92 prom. girtumas.
Atsakomybės neišvengs ir keturi alkoholio padauginę dviratininkai.
Liepos 1 d. apie 12 val. 24 min. Plungės r., Beržoro k., 1984 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,49 prom., liepos 2 d. apie 17 val. 09 min. Rietave, Daržų g. ir Žalioji g. sankryžoje, 1975 m. gimusiam motorinio dviračio vairuotojui – 1,43 prom., liepos 4 d. apie 15 val. 55 min. Palangoje, Jūros g. ir Mėguvos g. sankryžoje, 1983 m. gimusiam el. mikrojudumo priemonės vairuotojui – 1,66 prom., o tą pačią dieną apie 14 val. 34 min. Kretingos r., magistraliniame kelyje Šiauliai–Palanga, patikrintam 1978 m. gimusiam dviratininkui – 0,61 prom. girtumas.
Dar 12 pareigūnų patikrintų vairuotojų vairavo, nors tam neturėjo teisės, 21 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 28 vairuotojai ir 12 keleivių nesegėjo saugos diržų, neprisegti arba tinkamai neprisegti vežti ir 6 vaikai.
Dėl šalmo nedėvėjimo atsakomybės sulauks 64 el. mikrojudumo priemonių vairuotojai ir du dviratininkai. Dar 5 vairuotojai lenkė ten, kur tai daryti draudžiama, o trijų vairuotos transporto priemonės skleidė per didelį triukšmą.
Per savaitę mobiliuoju greičio matuokliu užfiksuoti 535, kitomis priemonėmis – dar 57 leistino greičio viršijimai.