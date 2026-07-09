„Jokių diskusijų“: kaip Nidoje per 8 minutes gavau baudą

Jokių ilgų diskusijų ar perspėjimų. Pareigūnai tiesiog užfiksavo pažeidimą, surašė protokolą ir palinkėjo saugaus kelio. Tądien tapau vienu iš dešimčių žmonių, kuriems šią vasarą Neringoje užfiksuotas toks pats pažeidimas.
Per pusmetį – 70 pažeidimų
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, nuo šių metų sausio 1 d. iki liepos 7 d. Neringoje nustatyta 70 Kelių eismo taisyklių pažeidimų, susijusių su elektrinių mikrojudumo priemonių ir dviračių vairuotojų šalmų nedėvėjimu.
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Policija pabrėžia, kad tokia kontrolė vykdoma nuolat.
„Kelių policijos skyriaus pareigūnai nuolat vykdo policines priemones Neringoje“, – portalui nurodė Klaipėdos apskrities VPK Komunikacijos poskyris.
Vien per liepos 2 dieną surengtą reidą pareigūnai nustatė 16 pažeidimų. Iš jų net 13 buvo elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, važiavę be apsauginio šalmo.
Policija perspėja, kad kontrolė nesibaigia. Neringos policijos bendruomenės pareigūnai paskelbė, jog ir liepą kurorte vyks ne viena tikslinė prevencinė priemonė. Liepos 1–3 ir 16–18 dienomis numatyti dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų reidai, liepos 13–15 ir 22–24 dienomis pareigūnai papildomai tikrins, ar naudojamos privalomos saugos priemonės, įskaitant apsauginius šalmus. Taip pat numatyti blaivumo patikrinimai ir kitos eismo kontrolės akcijos.
Už ką bauda?
Apie pasikeitusias taisykles žinojau. Tačiau, kaip turbūt nemažai žmonių, galvojau, kad realybėje jos nėra griežtai kontroliuojamos.
Nuo šių metų sausio 1 dienos apsauginį šalmą privalo dėvėti visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai – nepriklausomai nuo amžiaus ar to, kur važiuoja. Anksčiau ši pareiga galiojo tik tam tikrais atvejais.
Jeigu naudojamasi nuomojamu paspirtuku, šalmu vairuotoją turi aprūpinti paslaugos teikėjas.
Man surašytame protokole nurodyta: „Vairavo mikrojudumo transporto priemonę – paspirtuką ir nedėvėjo šalmo.“
Pažeidimas kvalifikuotas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 428 straipsnio 1 dalį. Už jį numatyta nuo 20 iki 40 eurų bauda, tačiau sutikus su administraciniu nurodymu ir baudą sumokėjus per nustatytą terminą, taikoma pusė minimalios baudos – 10 eurų.
Baudą sumokėjau. Ginčytis nebuvo dėl ko – pareigūnai savo darbą atliko pagal galiojančią tvarką.
Kodėl kontrolė tokia griežta?
Į šią istoriją būtų galima numoti ranka, jei ne skaudi nelaimė, įvykusi Neringoje šią vasarą. Gegužės 30 dieną kelio Nida–Smiltynė 23-ajame kilometre elektriniu dviračiu važiavęs 1983 metais gimęs vyras nesuvaldė transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį. Per avariją jis žuvo.
Tuo pat metu visoje Lietuvoje vyko sustiprinti elektrinių mikrojudumo priemonių ir dviračių vairuotojų kontrolės reidai, organizuoti kartu su Europos kelių policijos tinklo ROADPOL akcija „2 Wheelers“. Nors naujoji tvarka galioja jau pusmetį, dauguma paspirtukų vairuotojų jos vis dar nepaiso.
Kovo pabaigoje Vilniuje surengto reido metu nustatyta, kad net 99 proc. elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų važiavo be apsauginio šalmo. Tuo metu Seime jau registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma atsisakyti pareigos nuomos platformoms kartu su paspirtukais suteikti ir šalmus. Pasak iniciatorių, šalmai dažnai dingsta arba būna sugadinami. Tačiau pačių vairuotojų pareiga dėvėti šalmą nesikeistų.
Ar dešimties eurų bauda pakeitė mano įpročius? Taip. Po šio sustabdymo šalmas ir paspirtukas neatsiejami. O svarbiausia pamoka – Neringoje pareigūnai į šį pažeidimą tikrai nežiūri pro pirštus. Jei važiuojate be šalmo, tikimybė būti sustabdytam yra visai reali. Ir prisiminus gegužės pabaigos tragediją, tokia kontrolė turi aiškų tikslą – ne surinkti baudas, o sumažinti skaudžių nelaimių riziką auklėjant vairuotojus.