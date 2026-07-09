AutoRadaras

Policija paviešino, kas darosi keliuose: lakstančius įspėja – nerizikuokite (1)

2026 m. liepos 9 d. 15:48
Telšių apskrities policija
Telšių apskrities policijos pareigūnai tvirtina, kad vasarą vis dažniau fiksuoja šiurkščius leistino važiavimo greičio viršijimo atvejus.
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Vos per kelias birželio dienas mobilusis greičio matuoklis užfiksavo vairuotojus, kurie važiavo 156 km/val., 158 km/val., 169 km/val. ir net 170 km/val., nors didžiausias leistinas važiavimo greitis šiame kelio ruože buvo 90 km/val.
„Toks greitis – ne tik šiurkštus Kelių eismo taisyklių pažeidimas. Kuo didesnis važiavimo greitis, tuo mažiau laiko lieka sureaguoti į netikėtą situaciją, o galimos eismo įvykio pasekmės gali būti itin skaudžios“, – teigia policininkai.
Už tokį pažeidimą gresia ne tik piniginė bauda, bet ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas.
„Kelias nėra lenktynių trasa. Kiekvienas sprendimas viršyti leistiną važiavimo greitį gali kainuoti ne tik vairuotojo, bet ir kitų eismo dalyvių gyvybę.

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Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdys leistino važiavimo greičio kontrolę visoje Telšių apskrityje“, – perspėja pareigūnai ragindami rinktis saugų greitį kelyje.
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