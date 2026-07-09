Su „Mustangu“ nepaėjo: Lenkijos policininkai sudaužė galingą tarnybinį automobilį

Apie incidentą informavo patys policijos pareigūnai. Pasak šio pranešimo, ketvirtadienį apie 12 val. 30 min. Radomo (miestas pietrytinėje Lenkijoje, Mazovijos vaivadijoje, apie 100 km į pietus nuo sostinės Varšuvos ir 14-as pagal dydį visoje šalyje) policijos budėtojai buvo informuoti apie avariją, kurioje dalyvauja ir pareigūnai su galingu tarnybiniu „Ford Mustang“.
Pareigūnas gavo pranešimą apie automobilių susidūrimą. Įvykyje dalyvavo policijos automobilis „Ford Mustang“, kurį vairavo Radomo eismo pareigūnas, ir automobilis „VW“. Transporto priemonės važiavo iš Radomo Zakževo kryptimi.
Pirminiais duomenimis, tarnybinis policijos automobilis įsijungęs švyturėlius lenkė kitus automobilius, tuo tarpu automobilio „Volkswagen“ vairuotojas pabandė sukti į kairę.
Girtas vairuotojas Latvijoje sukėlė avariją: nukentėjo Lietuvos vežėjo autobusas
Po susidūrimo policijos automobilis rėžėsi į tvorą, o „Volkswagen“ atsidūrė griovyje.
Įvykio metu niekas nenukentėjo, abu vairuotojai buvo blaivūs.
Susiję straipsniai
Lenkijos pasieniečiams įkliuvo Latvijoje paimtus ir per Lietuvą pervežtus 54 nelegalius migrantus gabenęs rumunas (1)
Policijos pareigūnams pamaišiusiam vairuotojui skirta 2 000 zlotų (apie 464 eurų) bauda ir 10 baudos taškų.
Pagal Lenkijos įstatymus, viršijus 24 baudos taškų limitą, vairuotojas netenka teisės vairuoti, o turintiems mažesnį nei metų vairavimo stažą teisės atimamos surinkus 20 baudos taškų.
Tokiais atvejais susigrąžinti teisę vairuoti galima tik perlaikius teorijos ir praktikos vairavimo egzaminus.
avarijaFord MustangVolkswagen
Rodyti daugiau žymių